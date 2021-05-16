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Erhürman: “Parlamenter demokrasiyi içinize sindirecek misiniz?”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ersan Saner’in “komitelerde eşitlik kimi durumlarda hükümetin aleyhine kullanılıyor" ifadelerini eleştirerek, “Parlamenter demokrasiyi içinize sindirecek misiniz yoksa azınlık hükümetiyle diktatörlüğe mi hevesleneceksiniz?” diye sordu.

16 Mayıs 2021 Pazar 20:13
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Erhürman: “Parlamenter demokrasiyi içinize sindirecek misiniz?”

Sosyal Medya

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ersan Saner’in "komitelerde eşitlik kimi durumlarda hükümetin aleyhine kullanılıyor" ifadelerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Erhürman, “Azınlık hükumetisiniz, dolayısıyla bazı komitelerde eşitlik var. Muhalefet, komitelerde hükumetin değil halkın lehine görev yapmakla yükümlü” dedi.

Hükümetin halkın lehine olmayan tasarıları için muhalefetin hükümetin aleyhine oy kullanmasının normal olduğunu belirten Erhürman, “Parlamenter demokrasiyi içinize sindirecek misiniz, yoksa azınlık hükümetiyle diktatörlüğe mi hevesleneceksiniz?” diye sordu.

Son Güncelleme: 16.05.2021 20:25
Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
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