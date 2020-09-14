Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Eski kız arkadaşını darp etti
Eski kız arkadaşını darp etti
Ağaç altına sakladılar
Ağaç altına sakladılar
Kendi evi gibi kullandı
Kendi evi gibi kullandı
Polise gelen ihbar yakalattı
Polise gelen ihbar yakalattı
16 yaşındaki kıza tecavüz etti
16 yaşındaki kıza tecavüz etti

Erhürman : “Sağlığı da, ekonomiyi de batırdınız”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman; “Hem sağlığı, hem ekonomiyi batırdınız. Yeniden kapanmaya gerek kalmadı, kendiliğinden birçok yer zaten kapandı” dedi.

14 Eylül 2020 Pazartesi 13:00
679 Okunma
Erhürman : “Sağlığı da, ekonomiyi de batırdınız”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasa Önerisi ile konulan yasaklara uymayanlara yönelik yaptırımların düzenlendiğine işaret etti, 6 yıldır devam eden bu mücadelede yasa değişikliğinin bugün fark edilmesini eleştirdi.

Uzmanlar ve muhalefet tarafından defalarca uyarılar yapılmasına karşın Hükümet’in hep geriden geldiğine değinen Erhürman, “Size 6 ay önce de uyarılar yapıldı, sarsıntılara hazırlıklı olalım. Sadece iyi senaryoyu çalışmayalım, hangi durumda hangi planı devreye koyacağımızı bilelim. Biz de muhalefet olarak gelelim çalışalım. Pandemi Hastanesi’ne sahip olarak bu yeni dalgaya girelim dedik. Bu yaşananları herkes öngördü, bir tek hükümet ön görmedi” şeklinde konuştu. 

Sıkıntıyı çekenin sahada çalışan sağlık çalışanları olduğuna vurgu yapan CTP Genel Başkanı Erhürman, 6 buçuk ayda hiçbir hazırlığın yapılmamasının sonucu bugün bunların yaşandığına dikkat çekti.

Şimdi hangi çocuğun nasıl eğitim alındığını bilinmediği bir süreç yaşandığına da işaret eden Erhürman, 6 buçuk aydır toplumun bir duvara yürütüldüğünü belirtti.

“Pandemi Hastanesi yapmak için talimata mı ihtiyacınız vardı?”

Başbakan Ersin Tatar’ın, ‘Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Pandemi Hastanesi’ni yapıyoruz’ sözlerini anımsatan Erhürman, “Sizin Pandemi Hastanesi yapmak için talimata mı ihtiyacınız vardı” diye sordu.

Sürecin hiçbir şekilde yönetilmediğini, yerel bulaşın başladığını, milletvekillerine, hemşirelere kadar ulaştığını anımsatan Erhürman, “Bütün bunların olacağını hiç mi ön göremediniz? Bunu bu topluma yaşatmaya hakkınız yok” dedi.

Hükümet’in her konuda defalarca karar değiştiğine işaret eden Başkan Erhürman, insanlar uçakta iken dahi kararların değiştiğini anımsattı. Ekonomide alınan kararların ekonominin beline vurduğunun altını çizen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Hem sağlığı, hem ekonomiyi batırdınız. Yeniden kapanmaya gerek kalmadı, kendiliğinden birçok yer zaten kapandı” dedi.

“Siz yönetmiyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı seçimini bekliyorsunuz”

“Siz yönetmiyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı seçimini bekliyorsunuz… Bu sorunlar seçimden sonra da devam edecek. Yapılması gereken hiçbir şey yapılmıyor… Şov üstüne şov” diyen Erhürman, memleketin şu anda yönetilmeye ihtiyacı olduğunu belirtti, “Siz şu anda yönetmiyorsunuz” dedi.

Kıbrıs Türk Halkı’nın tarihinde ilk defa bu kadar ‘yok hükmünde’ olduğu görüşü de belirten Erhürman, aktif dış politika gerekliliğine işaret etti, “Biz içerde yokuz, dışarıda yokuz… Ha varız, ha yokuz” şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denktaş: “Vatandaş, hastalığa kapılmaktan değil karantina şartlarından korkuyor”
Denktaş: “Vatandaş, hastalığa kapılmaktan değil karantina şartlarından korkuyor”
Park yerinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı!
Park yerinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı!
2 gün su verilemeyecek
2 gün su verilemeyecek
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim