ERHÜRMAN: “SALİMEN BU ÜLKE SEÇİME GÖTÜRÜLMELİ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Yeni kurulacak olan hükümeti de yorumlayan Erhürman, “Madem ki böyle bir hükümet kuruldu, madem ki bir erken seçim hükümeti kuruldu ben istihdamlarla ilgili bir kısıtlama konulmasını istiyorum, bunun önüne bariyer koyacak birtakım düzenlemeler yapılacak Bütçe Komitesi’nde. Çünkü ben de dahil, vatandaşlar da ciddi güvensizlikler yaşıyor” dedi.

Yeni hükümetin yapması gerekenleri de özetleyen Erhürman, “Mümkün olduğunca bu ülkeyi salimen seçime götürelim. Halk kararını versin ve artık restorasyon sürecine geçelim. Çünkü bu tahribat burada duruyor, onu rehabilite etmeliyiz. Bu dönemde de yeni istihdamlar, yeni vatandaşlıklar, yeni sanayi bölgeleri, yeni araziler verilecekse artık bu ülkenin altı üstüne gelir. Sofrayı kuranın, o sofrayı toparlaması gerekirken, sofrayı kuran daha da dağıtmaya devam ediyor” dedi.