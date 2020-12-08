Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Cezaevinden 300’e yakın ses kaydı incelenecek
Cezaevinden 300’e yakın ses kaydı...
Sahte pasaportla çıkış yapacaktı
Sahte pasaportla çıkış yapacaktı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası kurallarına aykırı hareket’, 1 tutuklu
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası...

ERHÜRMAN: “SALİMEN BU ÜLKE SEÇİME GÖTÜRÜLMELİ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

08 Aralık 2020 Salı 09:55
780 Okunma
ERHÜRMAN: “SALİMEN BU ÜLKE SEÇİME GÖTÜRÜLMELİ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Yeni kurulacak olan hükümeti de yorumlayan Erhürman, “Madem ki böyle bir hükümet kuruldu, madem ki bir erken seçim hükümeti kuruldu ben istihdamlarla ilgili bir kısıtlama konulmasını istiyorum, bunun önüne bariyer koyacak birtakım düzenlemeler yapılacak Bütçe Komitesi’nde. Çünkü ben de dahil, vatandaşlar da ciddi güvensizlikler yaşıyor” dedi.

Yeni hükümetin yapması gerekenleri de özetleyen Erhürman, “Mümkün olduğunca bu ülkeyi salimen seçime götürelim. Halk kararını versin ve artık restorasyon sürecine geçelim. Çünkü bu tahribat burada duruyor, onu rehabilite etmeliyiz. Bu dönemde de yeni istihdamlar, yeni vatandaşlıklar, yeni sanayi bölgeleri, yeni araziler verilecekse artık bu ülkenin altı üstüne gelir. Sofrayı kuranın, o sofrayı toparlaması gerekirken, sofrayı kuran daha da dağıtmaya devam ediyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HP’de istifalar durmuyor…
HP’de istifalar durmuyor…
‘KUM ZAMBAKLARI’ LEAD KURSİYERLERİNİN PROJE KONUSU OLDU
‘KUM ZAMBAKLARI’ LEAD KURSİYERLERİNİN PROJE KONUSU OLDU
19 YAŞINDAKİ GENÇ ARABADAN ÇALDIĞI BANKAMATİKLE ALIŞVERİŞ YAPTI
19 YAŞINDAKİ GENÇ ARABADAN ÇALDIĞI BANKAMATİKLE ALIŞVERİŞ YAPTI
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim