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Erhürman: "Serdarlı hariç tüm belediyelerimizi koruduk"

Erhürman, CTP Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada tüm halkı, demokratik seçim sürecine katkısı nedeniyle kutladı…

24 Haziran 2018 Pazar 21:40
Erhürman: "Serdarlı hariç tüm belediyelerimizi koruduk"

İbrahim Diran

Başbakan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, belediye başkanlığı seçim sonuçlarına göre CTP açısından pek bir değişiklik olmadığını, başarılı bir seçim dönemi geçirdiklerini kaydetti.

Erhürman, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, parti genel merkezinde basına yaptığı açıklamada, Alayköy, Akdoğan, Akıncılar,  Değirmenlik, Dikmen, Dipkarpaz, Geçitkale, Gönyeli, Lefke ve Mehmetçik’te belediye başkanlığı seçimlerini CTP altında seçimlere katılan adayların kazandığını, seçim öncesi CTP’li olan belediyelerden sadece Serdarlı Belediye başkanlığını kaybettiklerini ifade etti.

Bunun bahse konu beldelerde belediye hizmetlerinden halkın memnun olduğunu gösterdiğini kaydeden Erhürman, bunun dışında parti olarak destek verdikleri, Tatlısu Belediyesi Başkan Adayı Hayri Orçan, İnönü Belediyesi Başkan Adayı Ali Öncü ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Harmancı’nın da seçimleri kazanan adaylar arasında olduğuna işaret etti.

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bir demokrasi sınavından daha başarı ile çıkıldığını, yerel seçimlerin ciddi bir sorun yaşanmadan tamamlandığını kaydederek, bundan dolayı tüm bağımsız adayları ve siyasi parti yetkililerini ve adayları tebrik etti.

Elde edilen gayri resmi sonuçlara göre başarılı bir seçim dönemi geçirdiklerini ifade eden Erhürman, Güzelyurt Belediye Başkanlığı yarışını yüzde 48 oyla kaybettiklerini, Girne ve Gazimağusa’da çok genç ve dinamik bir adayla yola çıktıklarını, Girne’de genel seçimlerdeki oy oranının üzerinde sonuç aldıklarını, Gazimağusa’da ise genel seçimlerdeki oy oranında kaldıklarını belirtti.

“Çok büyük bir değişiklik olmadı genel olarak bakıldığında” diyen Erhürman, buseçim döneminin bir sonraki seçim döneminin hazırlığı niteliğinde olduğunu, bu seçimlerde bir sonraki seçimlere aşağı yukarı hangi adaylarla katılacaklarını, nasıl hazırlanmaları gerektiğini gördüklerini kaydetti.

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Son Güncelleme: 24.06.2018 21:48
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