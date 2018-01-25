Erhürman: "Sonuç alma noktasına geldik"

4’lü koalisyon hükümeti için Demokrat Parti, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanları bugün 6. Kez bir araya geldi.

CTP Genel Merkezi’nde yer alan toplkantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Toplantı çıkışında açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Errhürman, kısa bir sürede sonuç alma noktasına geldiklerini belirtti.

Erhürman, “Artık sonuca yaklaştık. Kısa süre içinde sonuç alıcı bir noktaya geliyoruz. Koalisyon Protokolü Taslağı hazır.”diye konuştu.

Erhürman, 4 Parti Başkanı olarak, yarın da görüşmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Erhürmanın ardından, diğer parti başkanları, Gazetecilerin UBP Genel Başkanı Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün başlattığı hükümet çalışmalarına yönelik soruları yanıtladılar.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP’den henüz bir görüşme talebi almadıklarını belirterek, koalisyon kurmama konusundaki düşüncelerinin ise aynen devam ettiğini kaydetti.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da, UBP’den gelen randevu talebine olumsuz yanıt verdiklerini belirterek, UBP ile görüşmeyeceklerini dün de dile getirdiğini anımsattı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ise, UBP Genel Başkanı Özgürgün’ün kendisinden herhangi bir randevu talep etmediğini söyledi.