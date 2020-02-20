Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haluk Levent Kıbrıs'ı Salladı
Haluk Levent Kıbrısı Salladı
Gece yatmadan önce bir avuç kabak çekirdeği yerseniz…
Gece yatmadan önce bir avuç...
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor

Erhürman: "Varlığımızı ve kimliğimizi geleceğe taşımak istiyoruz"

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, Girne'de bir dizi ziyarette bulundu. Erhürman, "Varlığımızı ve kimliğimizi geleceğe taşımak istiyoruz" dedi.

20 Şubat 2020 Perşembe 15:47
Erhürman: "Varlığımızı ve kimliğimizi geleceğe taşımak istiyoruz"
banner48

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle Girne 23 Nisan İlkokulu’nu, Anafartalar Lisesi’ni, Girne Belediyesi’ni ve CTP Ozanköy Ocak Örgütü’nü ziyaret etti.

Ziyaretlerde konuşan Erhürman, memleketin çok ciddi sorunları olduğunu ve bu sorunları çözmek için de Cumhurbaşkanlığı’nda yeni bir vizyona ihtiyaç olduğunu, o vizyon ortaya konulmadığı takdirde bu sorunların çözümünün çok güç olacağını söyledi.

ERHÜRMAN: “DIŞARIDAN PARA GELMESİNİ BEKLEMEMELİYİZ”

Erhürman sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Ekonomik olarak ayakta durma meselesini çözemedik. Çözemediğimiz için de önceki gün gerçekleştirilen Maraş Toplantısı’nın sonrasında, yeni hastane yapılması müjdesini halkımıza Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı verdi. Bu müjdeyi vermesi gerekenin bizim Sağlık Bakanımız ya da Başbakanımız olduğunu biz biliyorduk. Eğer biz bütçemiz içerisinde bir yatırım bütçesi yaratmayı başaramazsak, o zaman bugüne kadar olduğu gibi hastanelerimizi yapamayacağız. Okullarımızı yapamayacağız. Yollarımızı yapamayacağız. Bunları yapabilmemiz için dışarıdan para gelmesini bekleyeceğiz. Burada yapmamız gereken ve yapabileceğimize yürekten inandığım şey, kendi ayakları üzerinde durabileceğimizdir. Hastanemizi de okulumuzu da yollarımızı da yapabiliriz. Ama Cumhurbaşkanlığı makamının bu işin içinde daha aktif buluşmasına ihtiyacımız var.”

“TÜRKİYE BİZİMLE KONUŞMUYOR, BİZE KONUŞUYOR”

“Kendi ayaklarımız üzerinde durduğumuz gün, Türkiye’yle ilişkilerde dil de değişecek. Ben şu anki dili şöyle tanımlıyorum: Türkiye şu anda bizimle konuşmuyor, bize konuşuyor. Esas olması gereken iletişimdir. Bizimle konuşacağı bir durumu yaratmaktır. Biz, Türkiye Cumhuriyeti’yle de Avrupa Birliği’yle de Güney Kıbrıs’la da akıl yoluyla, diplomasi yoluyla konuşabilme becerisine sahibiz. Kendimizi anlatma becerisine sahibiz.”

“YÜRÜTMEDE İSTİKRARA SAHİP TEK MAKAM CUMHURBAŞKANLIĞI”

“İstikrarlı bir görev süresine ihtiyacımız vardır. Yürütmenin içinde bu istikrara sahip tek bir makam var. O da Cumhurbaşkanlığı’dır. Bizim bu makamı çok daha etkili, çok daha aktif kullanmamız lazımdır. Herkesin bu memlekette bir ortak derdi var. Varlığımızı, kültürümüzü, kimliğimizi her halk gibi geleceğe taşımak istiyoruz. Biz bunu istiyorsak, aynı anda hem Kıbrıs sorununun bir an önce çözümü için hem çözüme henüz ulaşamadığımız koşullarda uluslararası alanda sorunları çözmek için hem de özgüvenimizi korumak adına, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmak için Cumhurbaşkanlığı’nı çok daha aktif kullanmalıyız.”

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiTufan ErhürmanSeçimCumhurbaşkanlığı Seçimleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vatanperver 2020-02-20 16:50:20

Simdiye kadar o kadar cok ve buyuk yolsuzluklar oldu ki bizler o paralarla kendi ayaklarimizin uzerinde durabilirdik. Lakin ulkeyi istdeikleri gibi parsellediler,yediler bitirdiler. Bir arastirilcak olunsa kac kisinin hesaplarinda trilyonlarca para vardir.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
643 üreticiye süt bedelleri ödendi
643 üreticiye süt bedelleri ödendi
Av. Aşçıoğluları: Dokunulmazlık tamamen değil, davalarla ilgili kaldırıldı
Av. Aşçıoğluları: Dokunulmazlık tamamen değil, davalarla ilgili kaldırıldı
Atakan: Direkt uçuşların başlaması imkansız değil
Atakan: Direkt uçuşların başlaması imkansız değil
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim