Erhürman: "Yabancı uyruklu öğrenciler ülkemizde ne kadar aktif?"

Erhürman'ın paylaşımı şu şekilde:

Yükseköğretimde öğrenci sayısı 110 bine yaklaştı. TC uyruklu öğrenci sayısında düşüş, üçüncü ülke uyruklu öğrenci sayısında ciddi artış var.

Eksik bilgi, özellikle üçüncü ülke uyruklu öğrencilerin ne kadarının aktif (yani gerçekten öğrenci), ne kadarının pasif (yani öğrenci olarak kayıtlı olup aslında üniversite ile ilgisi olmayan) durumda olduğu!

Bu bilgiye sahip olmadan, onu toplumla paylaşmadan ve gereğini yapmadan artık kimse öğrenci sayısı arttı diye sevinmemizi beklemesin!

Denetimsizliğin yarattığı sosyal, hukuki ve (başta emek piyasasındakiler olmak üzere) ekonomik sorunların hem üçüncü ülke uyruklu gerçek öğrencilerde, hem de toplumun genelinde yarattığı sıkıntılar büyüyor! Görmezden gelmek, görünmez kılmaya çalışmak aymazlıktır!