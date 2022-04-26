Erhürman: Yerli üretim içkide zamlı fonun üç kattan fazla olmasını nasıl açıklayacağız?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden alkoldeki fon indirimine işaret etti.

Erhürman, “İkinci Sucuoğlu hükümetinin alkollü içki zammının ekonomik akla uygun olmadığını defalarca söyledik. Nihayet üçüncü Sucuoğlu hükümetinin zamdan indirim kararını alabilmiş olması sevindirici” dedi.

Erhürman, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Ama ithal içkilerde zamlı fon iki katı bulmazken, bir tek yerli üretim içkide zamlı fonun üç kattan fazla olmasını nasıl açıklayacağız? Yerli üretimin desteklenmesiyle mi?

İnsan yazarken de korkuyor tabii! Şimdi birileri bunu, yerli üretimde fon zammını indirin yerine, ithal içkide fon zammını artırın diye okuyabilir! Bkz. Süt-bira hadisesi!”