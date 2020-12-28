Erk: "İktidara gelmek için her şey mübah değil"

Siyasette iktidara gelmek için her şeyin mübah olmadığını söyleyen Erk, “Eğer siz azınlık hükümetiyseniz ve dışarıdan milletvekillerinden destek alıyorsanız, icraat yapmak konusunda acizsiniz. Olması gereken çoğunluk hükümeti olarak kurulmalıydılar. Keşke o üç milletvekilini de alsaydılar. O zaman çoğunluk hükümeti olacaklardı. Kıbrıslı Türkleri bu şekilde yönetmeye kimsenin hakkı yoktur” dedi.

Yeni bir seçim olsa dahi meclise girecek olan üç veya dört parti olacağını söyleyen Erk, “Bu partiler içerisinde Halkın Partisi’nin olabileceğini düşünmüyorum” dedi.