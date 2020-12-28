Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
8 yıl hapsi boyladı
8 yıl hapsi boyladı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak

Erk: "İktidara gelmek için her şey mübah değil"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Eski Genel Sekreteri Kutlay Erk, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

28 Aralık 2020 Pazartesi 10:08
40 Okunma
Erk: "İktidara gelmek için her şey mübah değil"

Siyasette iktidara gelmek için her şeyin mübah olmadığını söyleyen Erk, “Eğer siz azınlık hükümetiyseniz ve dışarıdan milletvekillerinden destek alıyorsanız, icraat yapmak konusunda acizsiniz. Olması gereken çoğunluk hükümeti olarak kurulmalıydılar. Keşke o üç milletvekilini de alsaydılar. O zaman çoğunluk hükümeti olacaklardı. Kıbrıslı Türkleri bu şekilde yönetmeye kimsenin hakkı yoktur” dedi.

Yeni  bir seçim olsa dahi meclise girecek olan üç veya dört parti olacağını söyleyen Erk, “Bu partiler içerisinde Halkın Partisi’nin olabileceğini düşünmüyorum” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Değirmenlik Lisesi’nde covid-19 taraması başladı
Değirmenlik Lisesi’nde covid-19 taraması başladı
Aşıların 10 gün içinde gelmesi bekleniyor
Aşıların 10 gün içinde gelmesi bekleniyor
Eski Eserler Dairesi 4 Ocak’a kadar kapalı
Eski Eserler Dairesi 4 Ocak’a kadar kapalı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim