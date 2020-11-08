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Erkek arkadaşını çıplak fotoğrafları ile tehdit etti!

08 Kasım 2020 Pazar 17:40
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Erkek arkadaşını çıplak fotoğrafları ile tehdit etti!

Girne’de meydana gelen özel hayatın gizliliğini ihlal meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.H.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fezile Kesat olayla ilgili bulguları aktardı.

Kesat huzurda bulunan zanlının 8 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ” suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis zanlının 8 Ekim 2020 tarihinde aralarında yaşanan iş tartışması ve ilişkilerini reddettiği gerekçesi ile sinirlendiği erkek arkadaşı Girne'de sakin Y.T’nin henüz tespit edilemeyen bir tarihte kendisinden habersizce çekmiş olduğu çıplak fotoğrafını, kullanımında bulunan Whatsapp hattı üzerinden adı edilenin kullanımında Whatsapp hattına mesaj olarak göndermek suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini söyledi.

Polis zanlının 07.11.2020 tarihinde mahkeme emri gereği tutuklandığını ve kullanımında bulunan 2 telefonu aynı gün incelenmek üzere emare olarak zapt edildiğini ve zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının ifadesinin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek 1 gün süre ile soruşturma maksatlı tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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