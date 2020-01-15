Eroğlu: "Dr. Küçük’ün hatırası ve mücadelesi önünde saygı ile eğilirim”

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Dr.Fazıl Küçük’ün 36’ncı ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kıbrıs Türk halkını milli dava etrafında birleştirmeyi başaran varoluş ve özgürlük mücadelesinin liderinin tartışmasız Dr. Fazıl Küçük olduğunu ifade etti.

Dr. Küçük’ün İngiliz sömürge döneminden başlayarak Kıbrıs’taki hak ve hukuk mücadelesinin kalemi, sesi ve soluğu olduğunu belirten Eroğlu, yazılarıyla Kıbrıs Türkü halkının sesini, Rum’un haksızlıklarını İngiliz sömürgesine duyurduğunu kaydetti.

3’üncü Cumhurbaşkanı Eroğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün yaşamı boyunca hep halkın içinde ve yanında olduğunu vurgulayarak, Dr. Küçük’ün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Gençlerin Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarının verdikleri özgürlük ve varoluş mücadelesini iyi öğrenip dersler çıkarması gerektiğini belirten Derviş Eroğlu, “Halkımızın bugünü ve yarınları için uyanık olmak, hakkımızı, hukukumuzu savunmak için dirayetli olmak zorundayız” dedi.

Eroğlu mesajında, “Bölgemizdeki gelişmeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun, bağımsızlık ilanımızın ne denli doğru olduğunu kanıtlamaktadır. Rum tarafının bizimle siyasi eşitlik, egemenlik temelinde bir ortaklığa yanaşmayacağı gün gibi ortadadır. Bir devletimiz vardır ve onu yaşatmak, yüceltmek Dr. Küçük’le onun yolundan yürüyenlere borcumuzdur.

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü 36’nci ölüm yıldönümünde rahmetle anar, hatırası ve mücadelesi önünde saygı ile eğilirim” ifadelerini kullandı.