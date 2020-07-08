Eroğlu, hastaneden taburcu edildi

Anjiyo yapılarak, kalbine stent takılan 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun, bugün hastaneden taburcu edildiği duyuruldu.

Eroğlu’nun taburcu edildiğini, Yakın Doğu Üniversitesi, Kardiyoloji Bölümünden Prof. Dr. Hamza Duygu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı gönderiyle duyurdu.

Prof. Dr. Hamza Duygu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“3. Cumhurbaşkanımız Sayın Dr. Derviş Eroğlu’nu bugün şifa ile taburcu ettik. Kendilerine sağlıklı ve huzur dolu günler diler, en içten saygı ve sevgilerimizi sunarız...”