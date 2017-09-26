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Eroğlu: "KKTC için ne gerekiyorsa yaparız"

Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Güzelyurt ve Meserya Ovalarını suya kavuşturacak KKTC Su Temin Projesi sözleşmesinin” iki gün önce Ankara’da imzalandığını açıkladı...

26 Eylül 2017 Salı 17:59
Eroğlu: "KKTC için ne gerekiyorsa yaparız"

Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Güzelyurt ve Meserya Ovalarını suya kavuşturacak KKTC Su Temin Projesi sözleşmesinin” iki gün önce  Ankara’da imzalandığını açıkladı.

Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin KKTC'deki su sıkıntısının ortadan kaldırılması amacıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandığını anımsattı.

Eroğlu, bunun için Anamur Dragon Çayı üzerinde tesis edilen Alaköprü Barajı'ndan alınan yıllık 75 milyon metreküp suyun, Akdeniz'in 250 metre altında askıda döşenen boru hattı aracılığıyla Girne yakınlarında inşa edilen Geçitköy Barajı'na aktarıldığını ifade etti.

Geçitköy Barajı'na aktarılan suyun, ada içerisinde dağıtımı için yaklaşık 500 kilometre isale hattı inşa ettiklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bu isale hatları vasıtasıyla adanın her noktasına suyu ulaştırdık ve oradaki vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Bugün itibarıyla ada, yeteri kadar suyu memba kalitesinde kullanabiliyor. Şimdi ise suya hasret toprakları su ile buluşturmak için ilk adımı attık. Bu çerçevede Türkiye'den gelen suyu Güzelyurt ve Meserya Ovalarına iletecek tünelin sözleşmesi imzalandı."

TÜNELİN YATIRIM BEDELİ 101 MİLYON LİRA

Bakan Eroğlu, sözleşmenin iki gün önce imzalandığını ifade ederek, "KKTC'deki sulama projelerini tamamladık. Bu çerçevede imzalanan sözleşme ile Güzelyurt ve Meserya Ovalarına suyu iletmek için 101 milyon lira yatırım bedeli 5,7 kilometrelik tünel inşa edeceğiz." dedi.

İlk etapta Güzelyurt'ta bulunan 75 bin dekarlık ovanın sulanmasının planlandığını anlatan Bakan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sulama projesinin bütün üniteleriyle tamamlanarak hayata geçmesi ile oradaki çiftçilerimiz dekar başına yaklaşık ilave 700 lira zirai gelir elde edecek. İç çapı 4 metre olacak bu tünel ve diğer sulama projeleri KKTC için son derece önemli. Sulama ile aynı zamanda yer altı su kaynakları da beslenmiş olacak."

KKTC'de yaşayan vatandaşlar için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Eroğlu, Türkiye'nin her daim KKTC'nin yanında olacağını vurguladı.

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Son Güncelleme: 26.09.2017 18:10
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