Ersan Saner Karpaz bölgesini ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçilmeyeceğini vurguladı.

Bugün Karpaz bölgesini ziyaret eden Başbakan Saner, Kıbrıs konusuna da değinerek, Avrupa Birliği Konseyi kararlarını değerlendirdi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Bürüksel temaslarına da değinen Başbakan Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Ekim 2020 deki iki devletli çözüm iradesini güçlü bir şekilde yeniden ortaya koyduğunu ve hükümet olarak da tam destek belirttiklerini söyledi.

SANER: “MARAŞ POLİTİKASI KOMŞULARIMIZIN RÜYASINI ÇOK CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLEDİ”

Saner, “Maraş politikası komşularımızın da rüyasını çok ciddi şekilde etkilemiştir. 53 yıldır devam eden Kıbrıs Türk halkının yararına hiçbir şeyin yapılmasına imkân tanınmayan Doğu Akdeniz bölgesindeki hidrokarbon yataklarının araştırılması konusunda Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetini her zaman göz artı eden ve bu konuda hiçbir şekilde Türk tarafıyla işbirliğine gitmeyip yokmuş gibi davranan Rum Yönetimi’ne en güzel cevabı Maraş açılımı ile gerçekleştirdik”dedi.

"KIBRIS TÜRK HALKINA HİÇ KİMSE İKİ EŞİT EGEMEN DEVLET STATÜSÜ DIŞINDA BİR ÇÖZÜM MODELİ EMPOZE EDEMEZ"

Kıbrıs Türk halkına hiç kimsenin iki eşit egemen devlet statüsü dışında bir çözüm modeli empoze etmesinin mümkün olmadığının ifade eden Saner “Mavi Vatan dediğimiz noktada egemenlik haklarımızı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile sonuna kadar sürdüreceğiz ve asla Anavatan’ın garantörlüğünden vazgeçmeyeceğiz” dedi.