Ersan Saner: "Mehmet Harmancı'nın iddiaları gerçek dışı"

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın yılbaşı için “6 bin kişinin adaya getirilmesinin planlandığı ve 3 günlük karantinasız giriş kuralının 5 güne çıkartılmasının gündemde olduğu” iddialarına Başbakan Ersan Saner’den yalanlama geldi.

Saner, siyasi rant uğruna, dedikoduya dayanan ve asla gerçekle de bağdaşmayan haberler üzerinden açıklamalar yapılmamasının bu dönemde çok önemli olduğunu ifade ederek, “Böylesine hassas bir dönemde, gerçeğe dayanmayan ve kurum kuruluşları birbiri ile çatıştıracak, halkımıza korku salıp endişeye sevk edecek, tüm ilgili kurum ve kuruluşların motivasyon ve çalışmasını zafiyete uğratacak açıklamalar yoluyla muhalefet etmek sorumlu devlet yöneticiliğiyle bağdaşmamaktadır” dedi.

Saner, hükümetin tam bir sorumluluk ve sağduyu içinde, moral ve motivasyonunu bozmadan halk sağlığını esas alarak ama ülke insanının durumunu da gözeterek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile iş birliği içinde çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

Başbakan Ersan Saner'in açıklaması şöyle:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs Pandemisi nedeniyle ülkemizde çok sıkıntılı bir dönemden geçilmektedir. Mart ayından beri alınan sıkı tedbirler ve uygulamalar sayesinde ve halkımızın gösterdiği hassasiyetle bu süreç oldukça başarılı bir şekilde bugüne kadar yönetilebilmiştir. Bugün Koronavirüs ile mücadelede en başarılı ülkeler arasında yer alan ülkemizde, enfekte insan sayısı ile hayatını kaybeden insan sayısı oranlarının oldukça düşük seyretmesi yürütülmekte olan pandemi politikasının doğruluğunun en açık göstergesidir.

Sadece sağlık alanında değil, çalışma, eğitim, turizm, ulaşım gibi bir çok alanda hem iş hem çalışan açısından oldukça zorlu bir dönemden de geçilmektedir. Hükümet olarak bu alanlarda sorunların minimum düzeyde olmasına uğraş verilirken, toplum sağlığının korunması ve riske edilmemesi için de maksimum gayret sarf edilmektedir.

Gayretlerimiz kapsamında, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun takdir edilmesi gereken çalışmalarına da teşekkür etmek durumundayız. Böylesine duyarlı bir dönemde, hem uygulama hem de sözel anlamda, ülkemizde sorumluluk sahibi, siyasetin her kademesindeki makamların çok dikkatli davranmaları elzemdir.

Siyasi rant uğruna, dedikoduya dayanan ve asla gerçekle de bağdaşmayan haberler üzerinden açıklamalar yapılmaması bu dönemde çok önemlidir. Böylesine hassas bir dönemde, gerçeğe dayanmayan ve kurum kuruluşları birbiri ile çatıştıracak, halkımıza korku salıp endişeye sevk edecek, tüm ilgili kurum ve kuruluşların motivasyon ve çalışmasını zafiyete uğratacak açıklamalar yoluyla muhalefet etmek sorumlu devlet yöneticiliğiyle bağdaşmamaktadır.

LTB Başkanı Sayın Mehmet Harmancı’nın bugün sosyal medya açıklaması ile iddia ettiği ‘yılbaşı için '6 bin kişinin adaya getirilmesinin’ planlandığını ve ‘3 günlük karantinasız giriş kuralının 5 güne çıkartılmasının’ da gündemde olduğu yönündeki sözleri asla gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Hükümetimiz, tam bir sorumluluk ve sağduyu içinde, moral ve motivasyonunu bozmadan halkımızın sağlığını esas alarak ama ülke insanının durumunu da gözeterek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."