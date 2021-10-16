Ersan Saner söz verdi...

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, Girne İlçe Başkanlığı Seçimi 2. Tur oylamanın yapıldığı Girne’de idi...

Ersan Saner, oy verme işleminin yapıldığı sırada divan üyeleri, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, İlçe Başkanı ve Milletvekili Özdemir Berova’dan bilgi aldı.

Saner, partili üyelerin sıcak ilgisi ile karşılandı. Partililer, Genel Başkan ve Başbakan Saner’le hatıra fotoğrafı çektirdi.

Partililerle sohbet eden Saner, Girne İlçe Başkanlığı için yarışan iki adaya da başarı diledi.

Kurultayın ve erken seçimin UBP için önemine vurgu yapan Saner, pandemi süreci ve ekonomik çalışmalarla ilgili açıklamalar yaptı.

Pandeminin aşılar ve maske, mesafe koşullarına, kurallara uymakla aşılacağına işaret eden Saner, KKTC’nin sorunlarını aşacağını vurguladı.

Geleceğin aydınlık olacağını ifade eden Saner, üniversitelerdeki öğrenci sayısının yakında 110 bine ulaşacağını söyledi.

Saner, gelecek yıl için turizmde de büyük canlılık beklendiğini ifade ederken, yol, su, elektrik ve hastanelerle ilgili çok önemli adımlar atılmaya başlandığını hatırlattı.

Saner, “Bunun ne anlama geldiği yakında görülecek. Mesarya'da yeni yol Vadili köyüne ulaştı. İskele Karpaz yolunda Çayırova kavşağına gelindi. 15 Kasım'da 500 yataklı hastanenin temelinin atılması planlanıyor. Aynı gün yeni Ercan Terminal binasının da hizmete konulması tasarlanıyor. KKTC'nin geleceği aydınlıktır. Yeter ki, istikrarlı hükümetler kurulabilsin. O nedenle UBP kurultayı çok önemlidir. Yapılacak erken seçim çok önemlidir. UBP kurultayını kazanacağına inancım ve üyelerimize güvenim tamdır. Eğer bana yetki verilirse UBP'yi tek başına iktidara ve kalkınmış bir ülke noktasına taşıyacağıma söz veriyorum” dedi.