Ersin Tatar, Acil Durum Hastanesi’nde incelemeler yaptı

Başbakan Ersin Tatar, yapımına 27 Ağustos 2020 tarihinde başlanan Acil Durum Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.
Hastanenin içerisindeki çalışmaların hemen hemen tamamlandığı gözlemlendi.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasakları çerçevesinde, Başbakan Ersin Tatar’ın açıklama yapmaktan kaçındığı da dikkatlerden kaçmadı.
Hastanenin yapımında emekleri geçen, işçiler baretlerini havaya atarak, inşaatın bitişini kutladı.
Bunların yanı sıra Türkiye’den getirilen ambulans araçları da hastanenin önünde hazır bulundu.
KAYNAK : KIBRIS POSTASI