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Ersin Tatar: "KKTC’de güven, istikrar ve gelişim sürüyor"

Sağlık altyapısında bu süreçte önemli yatırımlar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sağlık sistemindeki gelişmelerin artarak süreceğini vurguladı. KKTC’de güven, istikrar ve gelişimin sürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de her alanda süren gelişimin sanayicilerin ülkeye olan güvenini artırdığının altını çizdi.

07 Haziran 2021 Pazartesi 15:01
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Ersin Tatar: "KKTC’de güven, istikrar ve gelişim sürüyor"

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkan Ali Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

KTSO’nun bir önceki başkanı Candan Avunduk ve ekibine yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek demokratik bir seçim sonrası göreve gelen yeni yönetime başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi nedeniyle ekonomide yaşanan bazı sıkıntıların giderilmesi için yapılan çalışmaların başarıyla sonuçlandığını ifade ederek Türkiye’nin de desteğiyle pandemi sürecini iyi yönettiğimizi dile getirdi.

“SINIR KAPILARININ AÇILMASI EKONOMİYE OLUMLU YANSIYACAK”

Pandeminin, aşı sayısının artmasıyla çok daha iyi bir duruma geleceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının BM ve AB yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucu sınır kapılarının üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine de olanak sağlayacak şekilde açılmasının ekonomiye olumlu katkıları olacağını ifade etti.

KKTC’deki sağlık sisteminin, pandemiyle ilgili büyük tecrübe kazandığını ve koruyucu tüm tedbirlerin alındığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de Covid 19 vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısının Güney Kıbrıs’ın 10’da biri kadar olduğuna dikkat çekti.

“HER ALANDA SÜREN GELİŞİM ÜLKEYE OLAN GÜVENİ ARTIRDI”

Sağlık altyapısında bu süreçte önemli yatırımlar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık sistemindeki gelişmelerin artarak süreceğini vurguladı. KKTC’de güven, istikrar ve gelişimin sürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de her alanda süren gelişimin sanayicilerin ülkeye olan güvenini artırdığının altını çizdi.

Sanayicilerin risk alarak, kendi girişimleriyle yaptıkları yatırımlarını takdirle takip ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu süreçte sizlerin yönetiminde, yatırımların devam ediyor ve KKTC’ye sahip çıkılıyor olması son derece önemlidir” dedi.

SAĞLIK ALANINDA YAPILAN ÖNEMLİ ALTYAPI YATIRIMLARI…

Pandemi sonrası KKTC’deki sanayi yatırımlarının artarak süreceğine inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan olarak görev yaptığı dönemden itibaren sanayi yatırımları için fevkalade büyük uğraşlar verdiğini kaydetti. Pandemiyle birlikte yurtdışındaki çeşitli ülkelerde yaşayan insanlarımızın ülkeye geri dönme eğilimi içerisinde olduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık sistemindeki gelişmelerle ülkeye duyulacak güvenin daha da pekişeceğini, yatırımın iklimi yaratılmasında motivasyon kaynağı olacağını söyledi.

Pandemiye rağmen bazı zirai ürün kalemlerinde ihracatta artış yaşandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Sulama İletim Tüneli projesinin ne denli önemli olduğuna dikkat çekerek Anadolu’dan gelen suyun, iletim tünel hatlarındaki gelişmeyle Güzelyurt’ta ulaştığını ve narenciye bahçelerinde yeni ekimler yapıldığını vurgulayarak Cumhurbaşkanı Tatar, narenciye ihracatının önümüzdeki sezon artacağına inanç belirtti.

“MORAL VE MOTİVASYON YÜKSEK TUTULMALI”

Ülkede karamsarlığa düşülmemesi gerektiğini, moral ve motivasyonun yüksek tutulması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, turizm, inşaat, yükseköğretim ve sanayideki gelişmelerle ülkenin daha da aydınlığa kavuşacağının altını çizdi.

İthalata bağımlılık yerine üretime yönelmenin önemine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz, sanayideki standart ve tecrübeyi yakaladık” şeklinde konuştu.

KKTC’ye sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu bağlamda sanayicilerin üzerlerine düşeni fazlasıyla yapacağına inandığını kaydetti.

Son Güncelleme: 07.06.2021 16:55
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKKTC
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