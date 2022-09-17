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Ertuğruloğlu adadan ayrıldı

17 Eylül 2022 Cumartesi 13:52
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Ertuğruloğlu adadan ayrıldı


Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York’taki 77’nci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Çalışmalarına katılmak amacıyla Amerika Birleşik Devletlerine gitmek üzere adadan ayrıldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, BM Genel Kurulu marjında ikili temaslarda bulunacak olan Ertuğruloğlu, New York temaslarını tamamlamasının ardından Washington’a seyahat ederek, burada ayrıca ABD yetkilileri ile temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BM Genel Kurulu marjındaki görüşmelerinde de kendisine eşlik edecek.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü eşlik edecek.

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