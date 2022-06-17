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Ertuğruloğlu hastaneye yatırıldı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde zatürre teşhisiyle tedavi altına alındı.

17 Haziran 2022 Cuma 19:32
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Ertuğruloğlu hastaneye yatırıldı
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Halsizlik, öksürük, dizlerde güçsüzlük ve baygınlık hissi şikayetleri ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, tedavi altına alındı.

İlk kontrolleri acil servis uzmanı Dr. Berkay Mevlanaoğlu tarafından yapılan Bakan Ertuğruloğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Neslihan Behrem Gayır tarafından nörolojik açıdan sağlıklı bulunarak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji servisine yönlendirildi.

Prof. Dr. Kaya Süer liderliğindeki ekip tarafından kontrolleri yapılan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun sol akciğer alt lobunda dinleme bulguları saptandı ve halk arasında zatürre olarak bilinen pnömoni teşhisi konuldu.

Tedavisine başlanan Bakan Ertuğruloğlu’nun sağlık durumu ile ilgili Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen açıklamalarda bulundu.

YENEN: ERTUĞRULOĞLU’NUN HASTANEMİZDEKİ TEDAVİSİ 3 GÜN SÜRECEK

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun tedavisine vakit kaybetmeden başlanıldığını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen, Bakan Ertuğruloğlu’nun hastanedeki tedavisinin üç gün sürmesini beklediklerini belirtti. Prof. Dr. Yenen, “Üç günlük tedavinin ardından, taburcu etmeyi planladığımız Sayın bakanımızın tedavisi, sonrasında evde devam edecek” açıklamasını yaptı. 

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