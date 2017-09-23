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Ertuğruloğlu Umman Dışişleri Bakanı Alawi ile görüştü

Ertuğruloğlu, Umman Sultanlığı Dışişlerinden Sorumlu Bakanı Yusuf bin Alawi ile görüştü.

23 Eylül 2017 Cumartesi 10:41
Ertuğruloğlu Umman Dışişleri Bakanı Alawi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Umman Sultanlığı Dışişlerinden Sorumlu Bakanı Yusuf bin Alawi ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Umman Sultanlığı'nın New York Büyükelçiliği'nde yer alan görüşmede, KKTC'nin çalışmaları ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler ile ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, görüşmede, KKTC'nin temsilciliğinin de bulunduğu Umman Sultanlığı Dışişlerinden Sorumlu Bakanı Abdullah'a Kıbrıs sorunu bağlamındaki son gelişmeler hakkında da bilgiler verdi.

Ertuğruloğlu'na görüşmede, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kemal Köprülü de eşlik etti.

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