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Ertuğruloğlu: “Üstlenmiş olduğum bu görevi mutlulukla yerine getirmeye çalışacağım”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorunu konusunda yıllarca savunduğu ‘iki devletli’ politikanın, temel politika olması dolayısıyla oldukça mutlu olduğunu belirterek “Üstlenmiş olduğum bu görevi mutlulukla yerine getirmeye çalışacağım” dedi.

11 Aralık 2020 Cuma 14:48
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Ertuğruloğlu: “Üstlenmiş olduğum bu görevi mutlulukla yerine getirmeye çalışacağım”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Gökhan Altıner’in Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Sabah Postası’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorunu hakkında yıllarca savunduğu, benimsediği ve temel ilkeleri olan ‘iki devletli’ sistemin temel politika olarak benimsendiği bir döneme girildiğini ifade ederek “beni fazlasıyla mutlu eden bir gelişmedir…” dedi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bu politikayı savunmayı, daha ileriye götürmeyi ve gerçekleştirmeyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ettiği kabulü, tanınmayı statüyü gerçekleştirmek adına üstlenmiş olduğum bu görevi mutlulukla yerine getirmeye çalışacağım…”

Tahsin Ertuğruloğlu “Hep birlik başarabileceğimizi umut ediyorum…” dedi.

Son Güncelleme: 11.12.2020 15:56
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