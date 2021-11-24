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“Esaretle değil, cesaretle karar almak lazım”

Vekillik yolunda ilk adımı atan Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, “Siyasette esaretle değil, cesaretler kararlar almak lazımdır” dedi

24 Kasım 2021 Çarşamba 18:46
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“Esaretle değil, cesaretle karar almak lazım”
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Yeni Erenköy Belediye Başkanı, Emrah Yeşilırmak SES KIBRIS web tv’de katıldığı Kıbrıs’ın Nabzı programında hem yerel yönetimlerin yaşadığı sıkıntılara değindi hem de Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili olmak için girdiği süreç ile ilgili konuştu.

Batmış olan Yeni Erenköy Belediyesi’ni yeniden ayağa kaldırma başarısı gösteren Yeşilırmak, Erenköy örneğinde yaşanılan sürecin ülke yönetimi için de gerekli olduğunu ifade ederek bu noktada vekilliğe aday olmak istediğini kaydetti.

“Siyasette esaretle değil, cesaretler kararlar almak lazım” diyen Yeşilırmak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mesela biz Yenierenköy Belediyesi’nde siyaset yapmış olsaydık bugün belediyenin kapısına kilit vurulmuş olurdu. Mesela ben yarın sabah belediyeye 10 kişi istihdam ederim, yasal olarak hiçbir sorun yok. “Seni istihdam ettim, sen de bana oy ver” denir ve bu yapılabilir. Ama 3 ay sonra hiçbir maaş ödenemez noktaya gelir. Öyle vekiller var ki aday olup kazanır, Oh be geldik meclise tamamdır” der. Merkezi yönetimlerde üretim gailesi olmadığını görüyorum. Benim vekillikle ilgili aldığım kararı bazı arkadaşlar eleştiriyor olabilir ama memleket gailesi olan insanların elini taşın altına koyması gerekiyor. Cesur kararlar almak gerekiyor ülke yönetiminde. Biz Yeni Erenköy Belediyesi’nde ilk yıl çok tepki aldım ama sonra o tepki gösteren insanlar bize teşekkür etti. Ben bunu Sayın Genel Başkanımıza da söyledim.”  

KAYNAK: SES KIBRIS

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