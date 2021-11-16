Eşini ölümle tehdit etti!

(Kamalı Haber)

Ülkemizde son dönemde sıklıkla karşılaştığımız kadına karşı şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Nizamettin Tikici mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Madali, olguları aktardı. Polis, zanlının Şiddet Tehdidi, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz ve Aile Yasasına Aykırı Hareket suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı Nizamettin Tikici’nin, 13 Kasım 2021 tarihinde, saat 18:00 raddelerinde, Değirmenlik'de, daha önceden Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından aleyhinde şuan boşanma aşamasında olduğu N.T.'nin 200 metre mesafesine yaklaşmaması hususunda emir verildiği halde, eşinin ikametgahına gidip, Aile Yasasına Aykırı Hareket’te bulunup, mülke tecavüz ettikten sonra, konu ikametgahın 80x180 cm ebatlarında ki alüminyumdan mamul ana giriş kapısını tekmeleyerek, konu kapının 70x59cm ebatlarındaki alt kısmını kırarak kasti hasara uğrattıktan sonra, eşine hitaben "Bu mahkeme emrini aldın, Seni öldüreceğim" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını ve son bir ayda iki kez benzer suçu işlemekten tutuklandığını söyleyerek, bu bağlamda zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.