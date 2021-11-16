Künye
Kıbrıs 23
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
45 bin TL'ye sahte pasaport
45 bin TL'ye sahte pasaport
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Eşini ölümle tehdit etti!
Eşini ölümle tehdit etti!
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
45 bin TL'ye sahte pasaport
45 bin TL'ye sahte pasaport
banner107

Eşini ölümle tehdit etti!

Ülkemizde son dönemde sıklıkla karşılaştığımız kadına karşı şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Nizamettin Tikici mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Kasım 2021 Salı 14:05
141 Okunma
Eşini ölümle tehdit etti!
banner108

(Kamalı Haber)

Ülkemizde son dönemde sıklıkla karşılaştığımız kadına karşı şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Nizamettin Tikici mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Madali, olguları aktardı. Polis, zanlının Şiddet Tehdidi, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz ve Aile Yasasına Aykırı Hareket suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı Nizamettin Tikici’nin, 13 Kasım 2021 tarihinde, saat 18:00 raddelerinde, Değirmenlik'de, daha önceden Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından aleyhinde şuan boşanma aşamasında olduğu N.T.'nin 200 metre mesafesine yaklaşmaması hususunda emir verildiği halde, eşinin ikametgahına gidip, Aile Yasasına Aykırı Hareket’te bulunup, mülke tecavüz ettikten sonra, konu ikametgahın 80x180 cm ebatlarında ki alüminyumdan mamul ana giriş kapısını tekmeleyerek, konu kapının 70x59cm ebatlarındaki alt kısmını kırarak kasti hasara uğrattıktan sonra, eşine hitaben "Bu mahkeme emrini aldın, Seni öldüreceğim" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını ve son bir ayda iki kez benzer suçu işlemekten tutuklandığını söyleyerek, bu bağlamda zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafikte ağır bilanço!
Trafikte ağır bilanço!
45 bin TL'ye sahte pasaport
45 bin TL'ye sahte pasaport
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim