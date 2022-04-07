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Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ederek adı edileni ölümle tehdit etti
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Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ederek adı edileni ölümle tehdit etti

05.04.22 tarihinde Gazimağusa’ da bir işyeri önünde, boşanma aşamasında olduğu eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle Nijerya uyruklu C.J.O.O’ ya hitaben “karımdan uzak dur, yoksa seni öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunan İran uyruklu M.H şikayet üzerine 06.04.22 tarihinde tutuklandı.

07 Nisan 2022 Perşembe 15:43
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Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ederek adı edileni ölümle tehdit etti
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Zanlı bugün 07.04.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “şiddet tehdidi” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak ileride yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest kaldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hasan Tanyeri, 05.04.22 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Gazimağusa’ da bir iş yeri önünde, eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle tartıştığı Nijerya uyruklu C.J.O.O isimli şahsa hitaben “karımdan uzak dur yoksa seni öldürürüm” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Olayın 06.04.22 tarihinde polise intikal ettikten sonra ayni gün zanlının tutuklandığını belirten tanık, zanlı ile müştekinin ayni apartmanda ikamet ettiklerini, zanlıya ayni ithamda bulunduğu gerekçesiyle müştekinin de tutuklanarak aleyhinde dosya tanzim edildiğini söyledi.

İran uyruklu olup oturma izniyle KKTC’ de bulunan zanlıya aleyhindeki suçla ilgili dava tebliğ edildiğini, zanlının ithamı kabul etmediği yönünde beyanda bulunduğuna değinen tanık, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 4 bin T.L nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Son Güncelleme: 07.04.2022 16:20
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