Eski eşinin evini bastı!

Zanlı bugün 05.12.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde kasti hasar, bıçak taşıma, rahatsızlık, italei lisan ve izinsiz ikamet suçlamasıyla nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamın adına mahkemede hazır bulunan savcı Ahmet Özlemler olguları aktarmak üzere polis memuru Tunuhan Gökalp’ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde zanlının 28.11.21 tarihinde İskele’de, eski eşinin ikamet etmekte olduğu ikametgahın önüne giderek huzurda bulunan eşine elinde kanunsuz olarak taşımakta olduğu bıçağı gösterip “sen bir numaralı or…sun” diyerek italei lisanda bulunduğunu, makul sebep olmaksızın bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptığını ve tasarrufunda bulundurduğu bıçağı eski eşinin ikametgâh önünde bulunan aracının ön kaportasına vurmak suretiyle kasti hasarda bulunduğunu aktardı.

Şikâyet üzerine zanlı aleyhine derdest emri temin edildiğini belirten tanık, zanlının 04.12.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 08.10.2021 tarihinden itibaren KKTC’de hiçbir yasal statü olmaksızın izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirten tanık, İşlemiş olduğu suçlarla ilgili olarak kendisine okunan yazılı dava tebliğine izinsiz ikamet dışında diğer suçlamaları zanlının kabul etmiyorum şeklinde cevap verdiğini söyledi.

Zanlı ile ilgili tahkikatın tamamlandığını belirten tanık polis, KKTC de hiçbir yasal statü altında bulunmayan zanlının serbest kalması halinde ayni suçu işleyecek olması nedeniyle ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Pınar Beyoğlu, polisin talebini uygun ve adil bulduktan sonra zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 15 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi.

(MHA)