Eski hapishaneye giriş kapatıldı

Havadis'ten Duygu Alan'ın haberine göre, Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı’da bulunan ve yıllardır atıl vaziyette olan eski cezaevi binasına girilmemesi için önlem alındı.

Küçük Kaymaklı’daki eski cezaevinin konumuna ilişkin Havadis’te 22 Kasım 2017 tarihinde “Ayyaşların evi oldu” başlığı ile yayınlanan haberin ardından yetkililer harekete geçti, eski cezaevinin avlu kapısı ve binaya giriş kapısı kilitlendi.

Eski cezaevinin her iki giriş kapısına da binaya girişin tehlikeli ve yasak olduğunu belirten tabelalar asıldı.

Mahalleli rahat bir nefes aldı

Eski cezaevine girişin önlenmesi ile bölge halkı da endişelerinden kurtularak rahat bir nefes aldı.

Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı’da bulunan eski cezaevi, faaliyette olduğu yıllardaki ismi ile “Lefkoşa hapishanesi” güçlükle ayakta duruyor. Mimari açıdan oldukça yıpranmış durumda olan binaya giriş iki hafta öncesine kadar serbestti ve iki katlı eski cezaevinin giriş katındaki hücrelerde bulunan boş ve kırık alkol şişeleri ve benzeri birçok atık, mekanın kullanıldığını ortaya koyuyordu.

Eski cezaevinde bazı koğuşlarında inşaat işçilerinin kullandığı eldivenler, bazı inşaat malzemeleri ve cezaevinin faaliyette olduğu yıllarda etrafı çevreleyen teller vardı.

Eski cezaevine komşu evlerde ikamet eden bazı vatandaşlar, söz konusu binaya girişin serbest olmasından tedirgin oluyor ve girişin önlenmesi konusunda tedbir alınmasını istiyordu.

Yetkililer, gerekli önlemi aldı, eski cezaevine giriş yasaklandı, bölge halkı da endişelerinden kurtuldu.

Karaokçu: Proje hazır Bakanlar Kurulu kararı gerek

Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, eski cezaevinin “Eğitim ve Aktivite Merkezi” olarak yeniden faaliyete girmesi amacı ile bir buçuk yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun kullanımına verildiğini kaydetti.

Karaokçu, ancak binanın mimari açıdan ciddi boyutta yıpranması nedeni ile “Eğitim ve Aktivite Merkezi” projesinin hayata geçirilemediğini söyledi.

Projenin hayata geçirilebilmesi için eski cezaevi binasının yıkılıp yerine yeni bina inşa edilmesi gerektiğini dile getiren Karaokçu, proje için kaynak sıkıntısı olmadığını, ancak yıkım işleminin yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu kararı olması gerektiğini söyledi.

Hasan Karaokçu, şunları söyledi: “Bakanlar Kurulu kararı ile bir buçuk yıl önce Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun kullanımına verilen ve “Eğitim ve Aktivite Merkezi” olarak yeniden faaliyete girmesi hedeflenen eski cezaevi mimari bakımdan kullanım süresini doldurdu. Bu hususta hem Planlama İnşaat Dairesi’nin hem de mimarların görüşü var. Mevcut bina asla tamirat kaldırmaz ve her an yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğundan müdahale yapılamaz. Mevcut binanın tamamen yıkılması yerine yeniden bina inşa edilmesi lazım. Bunun için kaynak sıkıntısı yok ancak bakanlar Kurulu kararı lazım.”

Karaokçu, eski cezaevine girişin artık yasak olduğunu belirtti.

Karaokçu, “Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ile polisin işbirliği sayesinde eski cezaevine girişin yasaklanması konusunda gerekli önlemler alındı” dedi.