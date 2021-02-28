Eski Kıbrıs Türk evlerinin mihenk taşı olan kerpiçe ilgi büyük

Ülkede kerpiç yapanların sayısı yok denecek kadar az….

Ülke kültürünü yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı kendine misyon edinen Kilitkaya’da sakin Altan Kilitkayalı, kerpiç yapımının püf noktalarını BRT’ye aktardı.

Kilitkayalı, kerpiç fırınlarda pişen ürünlerin daha lezzetli olduğunu ifade etti.

Kerpiçten ev yapmak için de talep geldiğini ancak yetiştiremediğini söyleyen Kilitkayalı, özellikle kerpiç ten yapılan fırınlara büyük ilgi olduğunu dile getirdi.

Kerpicin yazın serin, kışın ise sıcak tutma özelliği bulunduğunu kaydeden Kilitkayalı, saman ve killi topraktan yapılan kerpicin son derece masrafsız olduğunu da belirtti.

