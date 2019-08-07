Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?
Merkür'le İlgili Önemli Keşif

Eski KTHY Çalışanları Dün Yatırılan Parayı Bayramdan Sonra Alabilecek

Tasfiye halindeki KTHY eski çalışanlarının İhtiyat Sandığı prim, depozit ve gecikme zammı için dün yatırılan 15 milyon TL’nin bayramdan sonra İhtiyat Sandığı’na başvuracak hak sahiplerine ödeneceği açıklandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:20
Eski KTHY Çalışanları Dün Yatırılan Parayı Bayramdan Sonra Alabilecek

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) eski çalışanlarının İhtiyat Sandığı prim, depozit ve gecikme zammı için dün yatırılan 15 milyon TL’nin bayramdan sonra İhtiyat Sandığı’na başvuracak hak sahiplerine ödeneceği açıklandı.
Eski KTHY çalışanlarının İhtiyat Sandığı prim, depozito ve gecikme zammı tutarları toplamının 34.8 milyon TL olduğu, dün yatırılan 15 milyon TL ile şirketin Haziran 2009’a kadarki borçlarının ödendiği ancak geriye 16 aylık döneme ait borç kaldığı da belirtildi.  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da, dün eski KTHY çalışanlarının prim ve depozit borçları için 15 milyon TL’nin İhtiyat Sandığı’na aktarılması konusunda açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, 6 Mart 2019’da, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nce karara bağlanan 42/10 sayılı şirket istidası neticesinde, tasfiye halindeki KTHY Şti Ltd.’in merkez binalarının satışından elde edilen ve Maliye Bakanlığı’na aktarılan paranın mahkeme kararında da belirtildiği gibi 15 milyon TL’lik kısmı, şirketin eski çalışanlarının İhtiyat Sandığı prim ve depozit borçlarına karşılık dün Maliye Bakanlığı tarafından İhtiyat Sandığı Dairesi’ne aktarıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuyla ilgili şunları söyledi:
“Ağustos 2019 tarihi itibarıyla, tasfiye halindeki KTHY Şti.Ltd.’in eski çalışanlarının yatırılmayan 26 aylık İhtiyat Sandığı prim, depozit ve gecikme zammı tutarları toplam miktarı 34 milyon 863 bin 969 TL’ dir. Yatırılan 15 milyon TL ile birlikte şirketin Haziran 2009 tarihine kadar olan İhtiyat Sandığı borçları ödenmiş olacaktır. Geriye 16 aylık bir döneme ait İhtiyat Sandığı prim ve depozit borcu kalacaktır. 
İhtiyat Sandığı’na yatırılan ve 10 aylık bir döneme tekabül eden 15 milyon TL’nin çalışanların hesaplarına aktarılmasına müteakip, Kurban Bayramı’ndan sonra İhtiyat Sandığı’na başvuruda bulunan hak sahibi iştirakçilere bakiye ödemesi adı altında hesaplarına yatırılan prim ve depozit tutarları,  faizleri ile birlikte ödenecektir. Geriye kalan dönemlere ait prim ve depozit alacakları ile ilgili mahkeme süreci ise devam etmektedir.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Hava Yolları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üstel: Anadolu Jet’in Ercan–Hatay seferi başlıyor
Üstel: Anadolu Jet’in Ercan–Hatay seferi başlıyor
Valensiya Ürünleri Bedellerinin Ödenmesine Başlanıyor
Valensiya Ürünleri Bedellerinin Ödenmesine Başlanıyor
LTB Beyaz Yasemin Projesi’nin 6. Dönemi Başlıyor
LTB Beyaz Yasemin Projesi’nin 6. Dönemi Başlıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim