Eski milletvekili Nazım Beratlı'dan sert tepki!

Eski milletvekili Nazım Beratlı, sosyal medyadan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ve CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy'u eleştirdi.

Nazım Beratlı, Zeki Çeler ve Asım Akansoy'un market çalışanlarının bayram hakkı için canını yediğini belirterek iki yıldır ödenmeyençalışanlarının görmezden gelindiğini iddia etti.

GAÜ çalışanlarının yedi aydır maaş almadığını ve iki seneden beri de sigorta primleri yatırılmadığını ifade etti.

Beratlı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Market çalışanlarının bayram hakkı için canını yemekte olup; yedi aydır maaş alamayan 2 seneden beri de sigorta primleri yatırılmayan GAÜ çalışanlarını "göremeyen" Çalışma Bakanı Zeki Çeler ve destekçisi Asım Akansoy'un da 1 Mayıs, bayramını kutlarım..."