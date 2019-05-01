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Eski milletvekili Nazım Beratlı'dan sert tepki!

01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:45
Eski milletvekili Nazım Beratlı'dan sert tepki!
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Eski milletvekili Nazım Beratlı, sosyal medyadan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler  ve  CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy'u eleştirdi.

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Nazım Beratlı, Zeki Çeler  ve  Asım Akansoy'un market çalışanlarının bayram hakkı için canını yediğini belirterek iki yıldır ödenmeyen GAÜ çalışanlarının görmezden gelindiğini iddia etti.

GAÜ  çalışanlarının yedi aydır maaş almadığını ve iki seneden beri de sigorta primleri yatırılmadığını ifade etti.

Beratlı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Market çalışanlarının bayram hakkı için canını yemekte olup; yedi aydır maaş alamayan 2 seneden beri de sigorta primleri yatırılmayan GAÜ çalışanlarını "göremeyen" Çalışma Bakanı Zeki Çeler ve destekçisi Asım Akansoy'un da 1 Mayıs, bayramını kutlarım..."

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Anahtar Kelimeler:
GAÜ
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Vatandaş 2019-05-01 15:31:08

Haklı. Show yapacaklarına bunlara baksınlar. Sadece bu üniversite mi ödemeyen?) Biliyor muydunuz bunlar vergi de vermiyorlar

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