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Esnaf, 2023 yılından umutlu!

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, esnafın 2023 yılından umudu olduğunu kaydetti.

06 Aralık 2022 Salı 17:07
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Esnaf, 2023 yılından umutlu!



-ÖZEL HABER

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, esnafın 2023 yılından umudu olduğunu kaydetti. 

2020 Yılından bu yana 5 binden fazla işletmenin kapandığını, bir çok işletmenin de zor dönemlerden geçtiğini belirten Kanber, yeni politikalarla ve turimzde yaşanacak gelişmelerle 2023 yılının 2022 yılından daha iyi olmasını beklediklerini söyledi. 

Esnafın son zamanlarda esas derdinin, işletmelerin ayakta kalabilmesi olduğunu kaydeden Kanber, büyük problemler bulunduğunu ancak yeni yılda özellikle turizmde yaşanacak gelişmelerle ülkeye girişlerin artacağını ve bunun da esnafa katkı sağlayacağını kaydetti. 

'Yeni yılda işletmelerin kapanmasını değil, kalkınmasını ve büyümesini hedefliyoruz ve umuyoruz' diyen Kanber, bu yöndeki mücadelelerini de sürdüreceklerini söyledi. 

"Ülkeyi yönetenlerden gerçekçi politikalar bekliyoruz" diyen Kanber, hiçbir şey kolay değil ama umudu asla kesmemek lazım. Kalkınmak için, kapanmamak için mücadelelerimiz yeni yılda da sürecek' dedi.

Son Güncelleme: 06.12.2022 18:09
Anahtar Kelimeler:
EsnafIşletmeYeni YılMahmut KanberEkonomiKrizTurizm
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