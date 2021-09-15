“Esnaf için bir uyanış olacak!”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikrşi Ataoğlu, Kış Turizm Programı'nın başlayacağını dün açıklamasının ardından bugün operasyondan önemli gelir bekleyen esnafla bir araya geldi...

Ataoğlu, önceki Turizm Bakanlığı döneminde başlattığı ve bu dönemde de yeniden hayata geçirdiği, turizmin 12 aya yayılması yönündeki çalışmalar kapsamındaki kış turizmi programları ile ilgili Gazimağusa ve Girne Çarşı esnafını ziyaret ederek, program hakkında bilgi verdi, esnafın görüş ve önerilerini dinledi.

21 Eylül itibariyle başlayacak olan ve Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs aylarını kapsayacak ve 16 farklı Avrupa ülkesinden 50 yaş ve üzerini kapsayacak olan kış turizmi programı hakkında Gazimağusa ve Girne Çarşı esnafını bilgilendirmek amacıyla bölgeye ziyaret gerçekleştiren Bakan Ataoğlu, esnafa program hakkında bilgi verdi.

“Kış operasyonları yüksek sezon dışındaki Eylül-Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs aylarında gerçekleşmektedir. Bu dönemde ağırlıklı 3 ve 4 yıldızlı oteller olmak üzere 36 otel, 80 otobüs, 50 rehber ve 25 restaurant kullanılmaktadır” şeklinde bilgi veren Bakan Ataoğlu, kış programında KKTC’nin en kuzeyinden en güneyine, en batısından, en doğusuna bütün bölgelerinin ziyaret edildiği, şehirler ve beldeler olmak üzere 25 alan programda yer aldığını belirtti.

Ülkenin açık olan bütün tarihi ve kültürel yerlerinin programa dahil edildiğini belirten Bakan Ataoğlu, kış turizminin bölgelere ve esnafa katkısının büyük olduğunun altını çizdi.

Pandemi nedeniyle turizm hareketliliğinin dünayda ve ülkemizde durma noktasına geldiğini hatırlatan Bakan Ataoğlu, “21 Eylül itibariyle başlayacak olan kış turizmi programlarımız ile birlikte büyük bir hareketlilik yaşanmaya başlayacak. Çarşı canlanacak. Pandeminin yarattığı ekonomik daralma yanında, sosyal ve kültürel anlamda da bir uyanışın, turizmde yeni normalin başlangıcı olacak” dedi.

21 Eylül’de başlayacak kış turizmi programının esnaf için bir uyanış niteliği taşıdığını belirten Bakan Ataoğlu, bu anlamda çarşı esnafına da büyük görevler düştüğünü, gelecek olan turistlerin, ülkeden memnun ayrılmaları için gerek covid-19 tedbirleri gerekse de misafirperverliğe dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.