Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada ne işin var, defol”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada...
18 yaşındaki oğlu kollarını kesmeye başladı
18 yaşındaki oğlu kollarını kesmeye...
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı

Esnaf Kurban Bayramı’ndan Ümitli Değil

banner102

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayramlık giyim, ayakkabı alışverişine giden kimse yok. Esnaflar, bu bayramdan ümitli değil

10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:05
103 Okunma
Esnaf Kurban Bayramı’ndan Ümitli Değil

Kardelen GÖKSU/ Gündem Kıbrıs Özel

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayramlık giyim, ayakkabı alışverişine giden kimse yok. Esnaflar, bu bayramdan ümitli değil

Kurban Bayramı’nda satışların normal zamandan daha az olacağını söyleyen esnaf, şu şekilde konuştu:

SİBEL KARATOPRAK: “BAYRAM GELDİ DİYE ALIŞVERİŞ YAPAN YOK”

“Maalesef henüz bayram alışverişler başlamadı, ümitli de değiliz. Kimse bayram geldi diye alışveriş yapmıyor.”

CENAN ÖZCAN: “HİÇ ÜMİDİMİZ KALMADI”

“Bayram alışverişi için dışarıya çıkanda, Güney’den gelende yok. Hiç ümidimiz kalmadı. Vakaların tekrar artması her şeyi etkiledi ve gelen giden yok, sokaklar boş.”

SAMET KÖLKESİZ: “ESKİDEN BAYRAM TELAŞI 1 HAFTA ÖNCEDEN BAŞLARDI”

“Herkes bayramdan bir haber sanırsam, hiç kimse yok. Bayramın eski günler gibi olacağını zannetmiyorum. 6 yıldır burada esnafım ve eski bayramlarda arife günde ekstradan çalışmak için işçi çağırılırdı. Kamyon kamyon mal satılırdı, bayram telaşı 1 hafta önceden başlanırdı.”

HATİCE YORGOZLU: “BAYRAMDA ALIŞVERİŞTE, TEBRİKTE OLMAYACAK”

“İnsan dahi geçmiyor dükkan önünden, bugün 2 kişi geldi onlarda bakıp çıktı. Bence bayramda herkes, deniz kenarlarında, Karpaz’da bütçesine göre bir şeyler ayarlamışlardır. Kıyafet, ayakkabı alınmayacaktır çünkü tebrik olmayacak diye düşünüyorum.”

CEMALİYE BAĞCIOĞULLARI: “ÜMİTLE BEKLİYORUZ”

“Henüz daha bir hareketlilik yok, vakaların artışı zannediyorum ki ekonomiyle birlikte insanları korkuttu. Bu ekonomik kriz bu şekilde devam ederse, iş olacağımı düşünmüyorum ama yine de tüm hazırlıklarımızı yaptık, ümitle bekliyoruz.”

Son Güncelleme: 10.07.2021 16:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evren, Beyarmudu, Çayönü, İncirli ve Köprülü’de çalışmaları yerinde inceledi
Evren, Beyarmudu, Çayönü, İncirli ve Köprülü’de çalışmaları yerinde inceledi
Bu rehavetle işimiz zor!!!
Bu rehavetle işimiz zor!!!
TRNC records 111 COVID cases
TRNC records 111 COVID cases
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim