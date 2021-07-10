Esnaf Kurban Bayramı’ndan Ümitli Değil

Kardelen GÖKSU/ Gündem Kıbrıs Özel

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayramlık giyim, ayakkabı alışverişine giden kimse yok. Esnaflar, bu bayramdan ümitli değil

Kurban Bayramı’nda satışların normal zamandan daha az olacağını söyleyen esnaf, şu şekilde konuştu:

SİBEL KARATOPRAK: “BAYRAM GELDİ DİYE ALIŞVERİŞ YAPAN YOK”

“Maalesef henüz bayram alışverişler başlamadı, ümitli de değiliz. Kimse bayram geldi diye alışveriş yapmıyor.”

CENAN ÖZCAN: “HİÇ ÜMİDİMİZ KALMADI”

“Bayram alışverişi için dışarıya çıkanda, Güney’den gelende yok. Hiç ümidimiz kalmadı. Vakaların tekrar artması her şeyi etkiledi ve gelen giden yok, sokaklar boş.”

SAMET KÖLKESİZ: “ESKİDEN BAYRAM TELAŞI 1 HAFTA ÖNCEDEN BAŞLARDI”

“Herkes bayramdan bir haber sanırsam, hiç kimse yok. Bayramın eski günler gibi olacağını zannetmiyorum. 6 yıldır burada esnafım ve eski bayramlarda arife günde ekstradan çalışmak için işçi çağırılırdı. Kamyon kamyon mal satılırdı, bayram telaşı 1 hafta önceden başlanırdı.”

HATİCE YORGOZLU: “BAYRAMDA ALIŞVERİŞTE, TEBRİKTE OLMAYACAK”

“İnsan dahi geçmiyor dükkan önünden, bugün 2 kişi geldi onlarda bakıp çıktı. Bence bayramda herkes, deniz kenarlarında, Karpaz’da bütçesine göre bir şeyler ayarlamışlardır. Kıyafet, ayakkabı alınmayacaktır çünkü tebrik olmayacak diye düşünüyorum.”

CEMALİYE BAĞCIOĞULLARI: “ÜMİTLE BEKLİYORUZ”

“Henüz daha bir hareketlilik yok, vakaların artışı zannediyorum ki ekonomiyle birlikte insanları korkuttu. Bu ekonomik kriz bu şekilde devam ederse, iş olacağımı düşünmüyorum ama yine de tüm hazırlıklarımızı yaptık, ümitle bekliyoruz.”