Et fiyatları ateş pahası

KKTC’de COVID-19 pandemisi ile alım gücünün her geçen gün düşmesi, ekonomik kriz, artan işsizlik ve pahalılık gibi nedenlerle ülkemizde artık sağlıklı beslenmek gittikçe zorlaştı. Alım gücü düşen ve karnını zor doyuran vatandaşların büyük bir çoğunluğu, ateş pahası olan etin yanına da yaklaşamaz oldu. Ülkemizde et fiyatının yüksek olması vatandaşların eskiden kilo ile aldığı eti gram ile almaya başladığı gözlemlendi.

Temel besin maddeleri arasında yer alan etin mutfağa girmemesi sağlıksız bireyler yetişmesine de neden olduğu ifade ediliyor.

Temel gıda maddeleri arasında olan etin lüks tüketim olmaya başladığını ifade eden vatandaşlar, et tüketilmesinin artık hayal olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, artık kilo yerine elindeki para miktarına göre et satın aldıklarını kaydederek, piknikte ya da evlerinde mangal yapacakları zaman et fiyatları yüzünden tavuk pişirmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

KKTC’de yüksek fiyatlardan dolayı mutfaklara giren kırmızı et her geçen gün azalırken, Türkiye, Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyindeki et fiyatları karşılaştırmasında en pahalı kırmızı eti tükettiğimiz ortaya çıktı. Et reyonlarında neredeyse her kalemde en pahalı bölge KKTC oldu. Türkiye ile Kıbrıs’taki et fiyatlarında adeta uçurum fark ortaya çıktı. KKTC’de, Güney Kıbrıs’ta ve Türkiye’de büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerinin tüketiciye satış fiyatlarını araştırdık. Yapılan fiyat araştırmasında, Kuzey Kıbrıs’ta kasapların dana ve kuzu etinde satış fiyatlarının dövizin de yükselmesi ile Güney Kıbrıs’taki dana ve kuzu eti satış fiyatlarına yaklaştı. Ülkemizdeki süpermarketlerde dana ve kuzu etinin satış fiyatının Güney Kıbrıs’taki satış fiyatlarının çok daha üzerinde olduğu gözlemlendi. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki kuzu ve dana eti satış fiyatlarını karşılaştırıldığımız zaman ülkemizde hem kasaplarda hem de marketlerde kuzu ve dana etinin satış fiyatlarının Türkiye’den de pahalı olduğu ortaya çıktı.

KUZEYDE 140 GÜNEYDE 103 TL

Döviz fiyatlarındaki yükselişe rağmen güney Kıbrıs’taki et fiyatları ülkemize göre daha ucuz satışa sunuluyor. KKTC’de 90 ile 140 TL arasında olan kuzu eti, Güney Kıbrıs’ta 67,22 TL (6.5 Euro). Türkiye’de ise Et ve Süt Kurumu verilerine göre bir kilo kuzu eti 63 TL. 1 Kilo dana eti KKTC’de 75 ile 85 TL arasında satılırken, Güney Kıbrıs’ta 62,28 TL (6 Euro). Türkiye’de ise 40 TL.

KKTC’de et satış fiyatlarının kasaplara oranla süpermarketlerde daha pahalı olması kasapların tepkisine neden oluyor. Kasaplar, süpermarketlerde dana ve kuzu etinin satış fiyatının kasapların et satış fiyatına oranla daha pahalı olduğunu belirterek bu durumun et alışverişini daimi olarak marketlerden yapanlarda “KKTC’de et fiyatları aşırı pahalı” algısı yarattığını ve işlerinin düşmesine neden olduğunu dile getirdi.

Güney Kıbrıs’ta et satışındaki tek fiyat uygulamasına dikkat çeken Kuzey Kıbrıs’taki kasaplar, hükümet yetkililerine çağrıda bulunarak Güney Kıbrıs’ta olduğu gibi KKTC’de de et satışında tek fiyat uygulamasının getirilmesini istedi.

Kasaplar, devletin et fiyatlarını düşürmek için sübvansiye vermesi gerektiğini de vurguladı.

KKTC’de et fiyatları (1 KG)

Dana eti: Kasap: 75- 85 TL

Kuzu eti: Kasap: 90-130 TL

Güney Kıbrıs’ta et fiyatları (1 KG)

Kuzu eti: 6.5 Euro: 67,22 TL

Dana eti: 6 Euro: 62,28 TL

Türkiye’de et fiyatları (1 KG)

Kuzu eti: Et ve Süt Kurumu: 63 TL

Dana eti: Et ve Süt Kurumu: 40 TL

Kaynak: Halkın Sesi