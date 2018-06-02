Etleri düşük fiyattan sattılar

Gamze Pİr Bayku'un haberine göre

Mağusa Önder AVM’deki kasap reyonunda çalışan ve değerinin altında bir fiyata restoran sahibi zanlı Halis Doğan’a sattıkları etlerin paralarını sirkat eden zanlı Engin Gür ile Samet Baştan ve konu kişilerden ucuza et satın alan zanlı Halis Doğan dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

“Müstahdem tarafından sirkat” suçuyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Engin Gür ile Samet Baştan ve “Hırsızlık mal kabulü” suçuyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Halis Doğan, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Etleri değerinden düşük fiyata satıp paraları ceplerine indirdiler

Meselenin tahkikat sorumlusu Polis Çavuşu Melis Tahsiner, Önder AVM’deki kasap reyonu işletmecisinin 24 Mayıs tarihinde polise gelerek, sürekli olarak kendi kasabına gelerek et alışverişi yapan Beyoğlu Restoran isimlin işyeri sahibi olan zanlı Halis Doğan’ın kendisine veya kasaya ödeme yapmadığını, kasap reyonunda kendi yanında çalışan zanlı Engin Gür ile Samet Baştan’ın ise sattıkları etlerin parasını kendisine veya kasaya ödemediği yönünde şikayette bulunduğunu belirtti.

Yapılan şikayet üzerine mesele ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını belirten Tahsiner, yapılan soruşturmada zanlı Halis Doğan’ın 8 Mayıs tarihinde Önder AVM kasap reyonuna giderek aldığı 462 TL değerindeki etler için zanlı Samet Baştan’a 300 TL’lik bir ödeme yaptığının ve etleri değerinden düşük miktarda satın aldığının, zanlı Baştan’ın ise parayı zimmetine geçirerek sirkat ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Tahsiner, yine zanlı Doğan’ın 15 Mayıs tarihinde Önder AVM kasap reyonuna giderek aldığı 552 TL değerindeki etler için zanlı Baştan’a 330 TL ödeme yapıp değerinden düşük fiyata satın aldığının ve yine zanlı Baştan’ın konu parayı zimmetine geçirerek sirkat ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Yine yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Engin Gür’ün 22 Mayıs tarihinde müstahdemi olarak çalıştığı kasap reyonuna et almaya gelen zanlı Halis Doğan’a et sattığını belirten Tahsiner, zanlı Gür’ün satmış olduğu etlerin karşılığı olarak aldığı 300 TL’yi iş yeri sahibine vermeyip zimmetine geçirerek sirkat ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Zanlılar aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Tahsiner, zanlı Gür, Doğan ve Baştan’ın uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Engin Gür, Halis Doğan ve Samet Baştan’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine emir verdi.

Asafoğulları ayrıca, zanlı Halis Doğan lehine 1 KKTC vatandaşının 50 Bin TL’lik şahsi kefalet senedi, zanlı Engin Gür ile Samet Baştan lehine ise 1’er KKTC vatandaşının 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesine, yine zanlı Gür ile Baştan’ın 5’er bin TL nakdi teminat ödemelerine ve haftada 1 en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmalarına emir verdi.