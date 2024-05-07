Zerrin Üstel, etkinlik çerçevesinde eğitim ve iş okulu yetkililerinden okuldaki son çalışmalarla ilgili bilgi alırken, Dokuma Atölyesi’nde çocuklarla birlikte atölye çalışmalarına katıldı, onlarla sohbet etti.

Zerrin Üstel, burada yaptığı değerlendirmede, “Özel çocuklarımıza sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve evlatlarımızın sosyal gelişimlerini destekleyerek toplumsal yaşama uyumlarını arttırmak için yürütülen her çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Üstel özel eğitim alan çocukların, potansiyellerini üst düzeye çıkarmalarına, topluma katılımcı bir şekilde katkıda bulunmalarına ve daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olan bu tür çalışmaların önemine dikkat çekti.

Üstel, ayrıca farklı atölye çalışmaları sayesinde özel çocukların ilgi duydukları alanlarda gelişimlerini sağlayarak gelecek yaşantılarında hayatın bir parçası olacaklarını vurguladı ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.