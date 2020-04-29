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"Ev içi şiddet vakaları için ALO 183'ü arayın"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kadına yönelik şiddet veya ev içi şiddet vakaları için alo 183’ün aranabileceğini belirtti.

29 Nisan 2020 Çarşamba 09:51
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"Ev içi şiddet vakaları için ALO 183'ü arayın"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kadına yönelik şiddet veya ev içi şiddet vakaları için alo 183’ün aranabileceğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, COVİD-19 salgını dolayısıyla içinden geçilen bu zor dönemde, salgın nedeniyle başlatılan karantina ve evde kalma tedbirleri çerçevesinde kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin artma ihtimali göz önünde tutularak, bu sürecin daha da yakından takip edilmesinin kaçınılmaz olduğu kaydedildi.

Karantina sürecinin en başından itibaren Bakanlığa bağlı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi koordinatörlüğünde oluşturulan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması’nın paydaşları ile birlikte sürecin yakından takip edilmekte olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

“Alo 183 İhbar Hattı, Polis 155 ve diğer kanallardan gelen tüm ihbarlar anında değerlendirilmekte ve gerekli müdahale ile yönlendirmeler ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır.

Hepimizin birbirinden daha da sorumlu olduğu bu zor günlerde, vatandaşlarımızın yakın çevrelerinde şahit oldukları veya bilgilerine gelen şiddet vakaları ile ilgili olarak mutlaka Alo 183 İhbar Hattı’na veya 155 Polis’e haber vermeleri oldukça önem arz etmektedir.

Alo 183 İhbar Hattı’mızın 7-24 hizmet verdiğini bir kez daha hatırlatır, bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı davranarak Alo 183 Hattı’na ihbarda bulunmalarını önemle kamuoyunun bilgisine getiririz.”

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