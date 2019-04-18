Ev soymuştu, 8 ay hapse gönderildi!

Kamalı Haber

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde “ev açma, sirkat ve mülke tecavüz” suçlarından yargılanan Özkan Kinsiz dün yargılanarak 8 ay hapse mahkûm edildi. Nüvit Gazi başkanlığındaki ağır ceza heyeti sanığı

Gazi, sanığın 2018 yılı Mayıs-Ekim ayları arasında bir şahsın evine girerek 6 bin TL nakit para çaldığını ifade etti. Gazi, parası çalınan şahsın evinde güvenlik kemarası olduğu için sanığı tespit edip polise haber verdiğini söyledi. Yapılan soruşturmada sanığın olaydan sonra yurt dışına çıkış yaptığının belirlendiğini kaydeden Gazi, 2 Ocak 2019 tarihinde Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken yakalandığını ifade etti. Gazi, sanığın soruşturmanın ardından 4 Ocak 2019 tarihinde cezaevine gönderildiğini belirtti.

Sanığın yargılandığı suçların ev açma, sirkat ve mülke tecavüz olduğunu kaydeden Gazi, bu tür suçların yaygınlaşan ve toplum huzurunu bozan suçlar olduğunu ifade etti.Sanığın 70 yaşında sabıkasız bir kimse olduğunu da belirten Gazi, yargılandığı davalardan suçlu bulup 8 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.