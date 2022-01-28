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Eve geç gelen eşini darp eden şahıs tutuksuz yargılanacak

Eve geç geldiği gerekçesiyle tartıştığı eşinin boğazını sıkıp yüzüne bir kez tokat atmak suretiyle darp eden M.R.K, şikâyet üzerine tutuklandı ve bugün 28.01.22 tarihinde “ciddi darp” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

28 Ocak 2022 Cuma 16:19
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Eve geç gelen eşini darp eden şahıs tutuksuz yargılanacak
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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, olguları aktarmak üzere polis memuru Mahir Türe’yi tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 27.01.22 tarihinde saat 18.00 raddelerinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgahlarında eve geç geldiği konusunda aralarında çıkan tartışmada eşinin boğazını sıkıp yüzüne bir kez tokat atmak suretiyle ciddi şekilde darp eden zanlının şikâyet üzerine bugün sabah saatlerinde tutuklandığını söyledi.

Zanlı aleyhine başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirten tanık polis, T.C vatandaşı olup KKTC’de çalışma izinli olup daimî surette ikameti bulunan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, 3 bin T.L nakdi teminat ödemesi, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 50 bin T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispatı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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