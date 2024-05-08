KTAMS Başkanı Güven Bengihan, dört teknik personelin en geç cuma günü Merkezi Cezaevi'nde göreve başlayacağı sözünü aldıklarını açıklayarak, istihdam edilecek kişiler göreve başlayana kadar grev ve eylemin devam edeceğini söyledi.

KTAMS ve Kamu-İş, Merkezi Cezaevi’nde teknik personel eksikliği gerekçesiyle 30 gündür devam eden grev hakkında Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) da destek verdi.

-Bengihan

KTAMS Başkanı Bengihan görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, iki sendika olarak teknik işlerle ilgili eksiklik nedeniyle Merkezi Cezaevi’nde bir aydır grev yaptıklarını belirterek, bir yıldır teknik personel ve işçi alınacağı sözü verilmesine rağmen bu sözün tutulmadığını kaydetti.

Artan iş yüküne rağmen personel eksikliğinin giderilmemesini kabul etmediklerini ifade eden Bengihan, “Grevimizin 30’uncu gününde ve arkasındayız” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’den işçi ve teknik eleman eksikliğinin giderilmesi için gerekli adımın atılacağı yönünde karar üretildiği bilgisi geldiğini kaydeden Bengihan, grevin arkasında olduklarını, personel eksikliği giderilmediği takdirde grevin devam edeceğini belirtti.

-Serdaroğlu

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, ilgili bakanlık olan İçişleri Bakanlığı ile uzun süredir görüşmeleri devam ettirdiklerini ancak bir netice alamadıklarını ve greve başvurduklarını kaydetti.

Greve rağmen sorunun çözülmediğini dile getiren Serdaroğlu, Başbakan’ın dikkatini çekmek için Başbakanlık önünde olduklarını belirtti. İlgili bakanlığın bir suiistimali varsa Başbakan'ın buna el atmasını istediklerini kaydeden Serdaroğlu, “Hiçbir sendikanın amacı bağcıyı dövmek değildir, üzüm yemektir” dedi.

“İhtiyaca göre istihdam yapılır” diyen Serdaroğlu, Merkezi Cezaevi’nde “işe göre adam” talep ettiklerini belirterek, “Adama göre iş olmaz” diye konuştu.

Başbakanlık Müsteşarı'nın kendilerini telefonla aradığını ve Başbakanın, sorunun çözülmesini istediğini aktardığını dile getiren Serdaroğlu, “Çözüm üretildikten sonra grevin devam etmesinin anlamı kalmaz. İnşallah bir netice alırız. Neticeye göre grevin devam edip, etmeyeceğini karar vereceğiz” dedi.

Sendika yetkilileri konuşmaların ardından Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan ile görüşmek üzere Başbakanlığa girdi.

-Bengihan: “İşlem tamamlanınca grev ve eylemimiz kalkacak”

Görüşmenin ardından açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Başbakanlık Müsteşarı Ongan’dan, Merkezi Cezaevi için ihtiyaç olan bir elektrikçi, bir dülger, bir su tesisatçısı, bir de kaynakçı olmak üzere işe göre istihdam niteliğinde dört personel alınması için yazışmaların tamamlandığı bilgisini aldıklarını söyledi.

Gün içerisinde bunun Maliye Bakanlığı tarafından onaylanarak, dört personel istihdamı sözünün verildiğini dile getiren Bengihan, Bakanlar Kurulu’nun şu an toplantıda olduğunun ve toplantının bitmesiyle sürecin tamamlanacağının aktarıldığını kaydetti.

İlgili kişilerin en geç cuma gününe kadar Merkezi Cezaevi’nde göreve başlayacakları bilgisi verildiğini ifade eden Güven Bengihan, iş birliği ve anlayıştan dolayı teşekkür ettiklerini söyledi. İstihdam edilecek kişiler göreve başlayana kadar grev ve eylemin devam edeceğini belirten Bengihan, “İşlem tamamlanınca grev ve eylemimiz kalkacak” dedi.

-Serdaroğlu: “Uzlaşı göründü”

Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu da, hep birlikte süreci takip edeceklerini ifade ederek, “Uzlaşı göründü” dedi. Serdaroğlu, sürecin olumlu bir şekilde tamamlanacağına inanç belirtti.