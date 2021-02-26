Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yüzü asık diye kız arkadaşını darp etti
Yüzü asık diye kız arkadaşını...
Cinayeti itiraf etti; Kafasına keserle vurmuş
Cinayeti itiraf etti; Kafasına keserle...
Evinde baskın yedi
Evinde baskın yedi
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
8 gün daha tutukluk
8 gün daha tutukluk

"Evet, inandım… Başardım..."

Koronavirüs tedavisi gören İçim Uzun, 8 günlük tedavi süreci sonucu taburcu olmasının ardından Acil Durum Hastanesi çalışanlarına teşekkür etti.

26 Şubat 2021 Cuma 09:18
468 Okunma
"Evet, inandım… Başardım..."

İçim Uzun’un paylaşımı şöyle:

Evet, inandım… Başardım..

8 günlük tedavi sonunda sapasağlam evimdeyim.. Sıra annemle babamda..(Sizleri bekliyorum)

Bu süreçte her an ulaşıp destek alabildiğimiz değerli doktorlarımız

Yağmur Bey’e, Emre Bey’e, Oğuz Bey’e ve tüm sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek az kalır…İyi ki varsınız.. Hakkınız ödenmez..

Gerçekten temaslıysanız asla gizlemeyiniz..Günün sonunda geri dönülmez olaylara sebep olabilirsiniz..

Bu esnada yanımda olan,süreci neredeyse benimle yaşayan,arayan,soran,aileme,arkadaşlarıma, dostlarıma, ne kadar teşekkür etsem az kalır..

İyi ki varsınız,iyi ki sizleri tanımışım..

,

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"5+1 TOPLANTISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMADAN MEMNUNUZ"
"5+1 TOPLANTISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMADAN MEMNUNUZ"
KKTC Gazete Manşetleri / 26 Şubat 2021
KKTC Gazete Manşetleri / 26 Şubat 2021
Acil Durum Hastanesi Başhekimi Uçaner oldu
Acil Durum Hastanesi Başhekimi Uçaner oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim