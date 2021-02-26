İçim Uzun’un paylaşımı şöyle:

Evet, inandım… Başardım..

8 günlük tedavi sonunda sapasağlam evimdeyim.. Sıra annemle babamda..(Sizleri bekliyorum)

Bu süreçte her an ulaşıp destek alabildiğimiz değerli doktorlarımız

Yağmur Bey’e, Emre Bey’e, Oğuz Bey’e ve tüm sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek az kalır…İyi ki varsınız.. Hakkınız ödenmez..

Gerçekten temaslıysanız asla gizlemeyiniz..Günün sonunda geri dönülmez olaylara sebep olabilirsiniz..

Bu esnada yanımda olan,süreci neredeyse benimle yaşayan,arayan,soran,aileme,arkadaşlarıma, dostlarıma, ne kadar teşekkür etsem az kalır..

İyi ki varsınız,iyi ki sizleri tanımışım..

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