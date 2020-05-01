Evinde tarihi eser bulundu

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine zanlı Mustafa Can’ın ikametgâhında yapılan aramada tasarrufunda eski eser bulunması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.



Polis, zanlı Mustafa Can’ın 30 Nisan 2020 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa’da ikametgâhında yapılan aramada iki adet eski eser olduğuna inanılan testi bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca emare olarak alınan eski eserlerin nereden bulunduğunun araştırılacağını ve tam tarihi ve hangi döneme ait oluklarının tespitinin yapılabilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.