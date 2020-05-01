Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Evinde tarihi eser bulundu

İhbar üzerine yapılan aramada evinde tarihi eser bulunan zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

01 Mayıs 2020 Cuma 12:32
658 Okunma
Evinde tarihi eser bulundu

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine zanlı Mustafa Can’ın ikametgâhında yapılan aramada tasarrufunda eski eser bulunması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.


Polis, zanlı Mustafa Can’ın 30 Nisan 2020 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa’da ikametgâhında yapılan aramada iki adet eski eser olduğuna inanılan testi bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca emare olarak alınan eski eserlerin nereden bulunduğunun araştırılacağını ve tam tarihi ve hangi döneme ait oluklarının tespitinin yapılabilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.


Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışma Bakanı Sucuoğlu: Buna tolerans göstermemizi beklemesinler
Çalışma Bakanı Sucuoğlu: Buna tolerans göstermemizi beklemesinler
Hüseyin Sennaroğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Hüseyin Sennaroğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Uyuşturucuya geçit yok!
Uyuşturucuya geçit yok!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim