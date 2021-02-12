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Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal etme, alma, tasarrufunda bulundurma ve verme" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.Kyeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Şubat 2021 Cuma 13:10
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Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal etme, alma, tasarrufunda bulundurma ve verme" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.K yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı.

Sevinç, zanlının "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal etme, alma, tasarrufunda bulundurma ve verme" suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Sevinç, 10 Şubat 2021 tarihinde, saat 13.10 raddelerinde Lefkoşa'nın Çağlayan bölgesinde aracında şüpheli bir vaziyette bulunan zanlının üzerinde arama yapıldığını belirterek, yapılan aramada yaklaşık 15 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının ikametgâhında da arama yapıldığını dile getiren Sevinç, evde yapılan aramada ise 5 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini ifade etti.

Sevinç, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının söz konusu maddeleri 2 şahıs aracılığıyla Güney Kıbrıs'tan getirdiğinin öğrenildiğine işaret ederek, bu maddelerden 2 gramını ise 700 TL karşılığında sattığının belirlendiğini anlattı.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranmakta olan 3 şahsın olduğunu belirten Sevinç, ele geçirilen maddelerin kimya laboratuvarına, maddelerin muhafaza edildiği naylon poşetlerin Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Parmak izi inceleme Şubesine gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini söyledi.

Sevinç, zanlının serbest kalması durumunda tahkikata olumsuz yönde etki edebileceğini kaydederek, 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlının aleyhine 4 gün ek tutukluluk emri verdi.

KAMALI HABER AJANSI

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