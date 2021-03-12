GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

Bengihan, Pazartesi günü kamuda örgütlü 4 sendikanın özel sektör çalışanlarına destek vermek amacıyla 2 saatlik genel grev yapacağını açıkladı.

“EVİNE EKMEK GÖTÜREMEYEN İNSANLARIN SORUNLARI GÖRMEZDEN GELİNİYOR”

Bengihan, Pandemi sürecinde bir yılın geride kaldığını söyleyerek, “Bu süreçten en çok etkilenen özel sektör çalışanları ve kendi nam ve hesabına çalışan emekçilerdir. Bu süre içerisinde dünyanın birçok ülkesine baktığımız zaman, özel sektöre kaynak aktarma konusunda tüm ekonomik şartlarını zorlayarak hem daralan piyasanın canlanabilmesi hem reel sektöre ve emekçilerin bu krizde ayakta durabilmesi için kaynak yarattıklarını görüyoruz. Ancak bizim ülkemizde hem bir önceki UBP-HP hükümeti, hem de şimdiki UBP-DP-YDP hükümeti, özel sektör çalışanlarına yönelik kaynak yaratma ve evine ekmek götüremeyen insanların sorunlarını görmezden geliyor” şeklinde konuştu.

SORUMSUZCA DAVRANANLARA SORUMLULUKLARINI HATIRLATMAK İÇİN GREV YAPACAĞIZ”

Bengihan, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 1500 TL’ye kadar destek başvurusuna yaklaşık 60 bin kişinin başvurduğunu ve hükümetin buna yönelik bir kaynak açıklamadığını gördüğümüzde, burada artık bizim sessizlerinde sesi olmamız gerektiğini düşündük ve bu süreçte özel sektör çalışanlarına destek olma kararı aldık. Bizi sürekli eleştiren belli kesimler var. Biz sadece sendika üyelerinin çıkarları için değil, halkın sorunları, çevre sorunları, daha iyi bir düzen ve şu anda en çok mağduriyet yaşan özel sektör ile dayanışma içerisinde olduğumuz göstermek ve sorumsuzca davranan hükümete sorumluluklarını hatırlatmak için böyle bir grev yapma kararı aldık” dedi.

“KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINI BİRBİRLERİNE DÜŞÜRMEK GİBİ MİSYONLARI VAR”

Bengihan, “Kamu ve özel sektör birbirlerine düşürülmeye çalışılıyor mu?” soruna yönelik ise, “Bizim ülkemizde özel sektör emekçilerinin yaşadığı mağduriyetlerin üzerini kapatabilmek ve hükümetlerin özel sektör emekçilerine yönelik sorumluluklarını yerine getiremediği için sürekli bazı köşe yazarları, bazı bakanlar ve milletvekillerinin yerine getirmedikleri kendi sorumluluk ve ödevlerini örtmek adına, kamu çalışanlarıyla özel sektör çalışanlarını birbirine düşürme gibi bir misyonları var. Özel sektör çalışanlarının şartlarını iyileştirilmek yerine, sadece kamu çalışanlarının özlük haklarını ve kendi sorumluklarını yerine getirdiklerinden dolayı, bunu kamufle etmek için kamu ile özel sektörü birbirlerine düşürüyorlar” cevabını verdi.

“KAMU VE ÖZEL SEKTÖR DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALIDIR”

Bengihan, “Bizim için bu ülkede üreten emek önemlidir. Şu an özel sektör emekçilerinin bir yandan pandemiden yaşadığı olumsuzluklara, bir yandan da hak ettikleri özlük haklarına ses verebilmek için onlarla dayanışma içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama bizlerin, kamu ve özel sektör temsilcilerinin birleşmesinden korkuyorlar ve bizi bölerek parçalayarak yönetmeye ve sömürmeye çalışıyorlar. Durum bundan ibarettir” dedi.