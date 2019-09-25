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Evkaf’tan sokak hayvanları için iki toplumlu tango etkinliği

Samanbahçe’de düzenlenecek etkinlik ile 275 tane köpeğe yuva bulunması hedefleniyor.

25 Eylül 2019 Çarşamba 11:11
Evkaf’tan sokak hayvanları için iki toplumlu tango etkinliği

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, “Bir dans, bir sergi, bir iyilik” sloganı ile iki toplumlu tango gösterisi ve fotoğraf sergisi düzenliyor. Samanbahçe’de düzenlenecek etkinlik ile 275 tane köpeğe yuva bulunması hedefleniyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 28 Eylül Cumartesi günü Samanbahçe’de Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda yaşayan 275 köpeğe yuva bulmak için bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlik saat 20.00’de başlayacak. Etkinlik Gifder fotoğraf sanatçılarının barınaklardaki o derin hüznü anlattığı fotoğraflarının sergisi, Atina, İstanbul, İzmir, Limasol ve Lefkoşa’dan, ortak bir amaç için gönüllü olarak bir araya gelen tango dansçılarının ve Dj’lerinin muhteşem showları ile açılacak.

Yapılacak olan satışlardan elde edilecek olan gelir, Lefkoşa Hayvan Barınağı’na verilecek. Saat 20.00-21.30 arasında gerçekleşecek olan serginin ardından, 21.30 itibariyle sosyal tango dansçıları sahipsiz hayvanların sesini duyurmak için gecenin ilerleyen saatlerine kadar dans edecekler.

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Anahtar Kelimeler:
EvkafSokakHayvanlarıGündemKıbrısTango
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