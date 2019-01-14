Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Google Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Nokia 6.2 geliyor! Tüm özellikleri belli oldu
Nokia 6.2 geliyor!
Dünyada bir ilk: 1 TB kapasiteli SDXC hafıza kartı
Dünyada bir ilk
Çin uzaya uydu fırlattı
Çin uzaya uydu fırlattı
Instagram'da çoklu hesap özelliğine müthiş yenilik
Instagram'da müthiş yenilik
banner40

Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı 24-27 Ocak tarihlerinde yapılacak

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:58
Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı 24-27 Ocak tarihlerinde yapılacak

“Wedding Cyprus 2019- 9. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı”, 24 – 27 Ocak tarihlerinde Atatürk Kültür Parkı ve Fuar alanında yapılacak.
Unifex Fuarcılık Organizasyon’dan yapılan açıklamaya göre “Wedding Cyprus 2019”, gelinlikten davetiyeye, ayakkabıdan pastaya, düğün mekânından organizasyona kadar farklı iş kollarından temsilcileri bir araya getirecek.

banner41
Fuarda ev hazırlığı sürecinde ihtiyaç duyulabilecek ürün gruplarıyla, yeni firmalar da yer alacak.

Farklı firmaların gelinlik defileleri, kına organizasyon firmalarının gösterileri, dans şovlar ve daha pek çok etkinliğin de düzenleneceği fuarda, farklı firmaların da katılımıyla alternatif arayanlara seçenekler sunulacak, yeni trendler, yepyeni fikirler, etkinlikler, kampanyalar ve sürprizler yer alacak.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Evlilik Ve Düğün Hazırlıkları Fuarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Dünden Bugüne Derviş Zaim Sineması"
"Dünden Bugüne Derviş Zaim Sineması"
KTÖS Eğitim Bakanlığını eleştirdi
KTÖS Eğitim Bakanlığını eleştirdi
Dikkat! Elektrik kesintisi
Dikkat! Elektrik kesintisi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim