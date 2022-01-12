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Evren: “Denktaş'ın mücadelesini ve fedakârlıklarını asla unutmayacağız”

İçişleri Bakanı ve UBP Girne Milletvekili Adayı Kutlu Evren Denktaş’ın 10’uncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. 

12 Ocak 2022 Çarşamba 14:37
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Evren: “Denktaş'ın mücadelesini ve fedakârlıklarını asla unutmayacağız”
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Evran mesajında, “Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş mücadelesinde, onun liderliği, fedakârlığı, emeği, mücadelesi, inanç ve kararlı duruşu sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne kavuşmasında, haklı davasının savunulmasında, dünyaya duyurulmasında hakkı ödenemez” dedi. 
Kutlu Evren, tüm yaşamını ulusal davaya, halkının özgürlüğüne adayan üstün liderlik vasıflarına sahip Denktaş’ın fikirleri, idealleriyle sadece Kıbrıs Türkü’nün değil, Türk Dünyası’nın da saygı ve güvenini kazanmış, büyük bir lider olduğunu belirtti.
Evren, şöyle devam etti:
“Varoluş mücadelemizde bayrağı Dr. Küçük’ten devralan Denktaş, ulusal davadaki kararlı duruşu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunda öncü olmuş, halkımızın egemen, bağımsız bir devlete kavuşmasında önemli bir rol oynamıştır. Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın mücadelesini ve fedakârlıklarını asla unutmayacağız. Onun, aziz hatırasını yaşatmaktan, aydınlattığı yoldan ayrılmadan yürümekten her zaman gurur ve şeref duyuyoruz. Bizlere emanet ettiği devletimize, bayrağımıza, egemenliğimize sahip çıkmak, ulusal davamızı en iyi şekilde müdafaa etmek boynumuzun borcudur”

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