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EVREN, LEFKE’DE FIRTINADAN ZARAR GÖREN BÖLGELERİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Lefke’de dün akşam yaşanan şiddetli fırtınadan dolayı zarar gören bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu

31 Ocak 2021 Pazar 14:44
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EVREN, LEFKE’DE FIRTINADAN ZARAR GÖREN BÖLGELERİ ZİYARET ETTİ


İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Lefke’de dün akşam yaşanan şiddetli fırtınadan dolayı zarar gören bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Evren’e bölge ziyaretlerinde Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz’da eşlik etti.  
Bakan Evren, ilk olarak Gaziveren-Yeşilyurt anayolu üzerinde yıkılan elektrik direğinin olduğu bölgeye giderek fırtınanın yol açtığı zararı yerinde inceledi. Lefke Kaymakamı Sadi Güneş’ten yaşanan şiddetli fırtınadan dolayı etkilenen bölgeler hakkında detaylı bilgi alan Evren, daha sonra fırtınanın en çok hasara yol açtığı Gemikonagi Sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu. 
Gemikonağı Sanayi bölgesinde bölge sakinleri ile bir süre görüşüp, vatandaşla sohbet eden Bakan Evren, bölgedeki zararın tespiti ve yaraların sarılması için gerekli çalışmanın yapılacağını ifade etti. Evren, yaşanan fırtınadan dolayı zarar gören vatandaşlarımıza ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerini de iletti. 
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, yıkılan elektrik direkleri, hasara uğrayan enerji hatlarının tamiri için bu zor dönemde görevlerinin başında olan KIB-TEK çalışanlarına ve devrilen ağaçların kesilerek ulaşımın güvenli şekilde açılması için canla başla çalışan belediye çalışanlarına teşekkür etti.  
EVREN, İLÇE SINIRLARINA KURULAN AFAD ÇADIRINDA GÖREV YAPAN POLİSLERE İKRAMDA BULUNDU 
Bakan Evren, bölge ziyaretlerini tamamladıktan sonra Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde sokağa çıkma yasağını denetleyen polislerimizin bulunduğu AFAD çadırını ziyaret ederek, burada görev yapan polislerimize çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi. Kısa süre görevli polislerle sohbet eden Bakan Evren, bölge insanının kurallara çok büyük oranda uyduğunu duymaktan mutlu olduğunu belirtti. 
Polislere meyve suyu ve su ikram eden Bakan Evren, Polis bir babanın evladı olarak, polislik mesleğinin zorluklarını çok iyi bilmekteyim, içinden geçtiğimiz bu zor dönemde özveri ve büyük bir sorumlulukla görevlerini yapan polis teşkilatımıza teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi.

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