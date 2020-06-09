Eylemciler, turizmin 'tabutunu' getirdi

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği önderliğinde yapılan ve birçok sivil toplum örgütünün de destek verdiği Başbakanlık önündeki eylem devam ediyor.

Eylemciler KKTC turizminin hükümet tarafından öldürüldüğünü simgeleyen bir de tabut getirerek Başbakanlık önüne koydu.

Turizmin içerisinde bulunduğu durum ve bu durumun sürdürülebilir olmadığını ifade eden eylemciler hem yatırımcıların hem de çalışanların çok zor bir durumda olduğunu, hükümetin sektöre dönük acil önlem alarak destek vermesi gerektiğini vurguladılar.

Başbakan Tatar'ın eylemcilerin yanına geleceği bildirildi.