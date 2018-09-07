Eylemde yine arbede çıktı, polis müdahele etti

Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
bu hayvancilar her eylemlerinde zorbalik yaparak her istediklerini alabileceklerini zannediyorlar. Memleketin en çok kazananları onlar ama doymak bilmiyorlar. Hayvanci ailelerin evlerinde yüzbinlerce euro değerinde arabaları var. ama alıştılar ZORBALIK yaparak daha çoğunu almaya.
bu hayvancilar her eylemlerinde zorbalik yaparak her istediklerini alabileceklerini zannediyorlar. Memleketin en çok kazananları onlar ama doymak bilmiyorlar. Hayvanci ailelerin evlerinde yüzbinlerce euro değerinde arabaları var. ama alıştılar ZORBALIK yaparak daha çoğunu almaya.
3-5 tanesinin Elini Ayağını kırsın polis, 30-40 tanesini de atsın nezarete bak nasıl öğrenirler eşkiyalık yapmadan dertlerini anlatıp medeni eylem yapmayı
insanlar hayvan üreticisidir diye hak gibi goyun mu olsun polis önce kendi içindeki çürükleri temizlesinBeğen (0) Beğenmedim! (0)