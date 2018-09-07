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Eylemde yine arbede çıktı, polis müdahele etti

Hayvancıların Tarım Bakanlığı önünde devam eden eyleminde gerginlik arttı.

07 Eylül 2018 Cuma 15:33
Eylemde yine arbede çıktı, polis müdahele etti

Polis ve Çevik kuvvet olaylara müdahale ederken, eylemcilerin üzerine biber gazı sıkıldı.

Biber gazından etkilenen bir eylemci ambulansla hastahaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Biber GazıEylem
Yorumlar
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Kibrisli 2018-09-07 16:08:19

bu hayvancilar her eylemlerinde zorbalik yaparak her istediklerini alabileceklerini zannediyorlar. Memleketin en çok kazananları onlar ama doymak bilmiyorlar. Hayvanci ailelerin evlerinde yüzbinlerce euro değerinde arabaları var. ama alıştılar ZORBALIK yaparak daha çoğunu almaya.

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Kibrisli 2018-09-07 16:08:37

bu hayvancilar her eylemlerinde zorbalik yaparak her istediklerini alabileceklerini zannediyorlar. Memleketin en çok kazananları onlar ama doymak bilmiyorlar. Hayvanci ailelerin evlerinde yüzbinlerce euro değerinde arabaları var. ama alıştılar ZORBALIK yaparak daha çoğunu almaya.

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Vatandaş 2018-09-07 16:14:57

3-5 tanesinin Elini Ayağını kırsın polis, 30-40 tanesini de atsın nezarete bak nasıl öğrenirler eşkiyalık yapmadan dertlerini anlatıp medeni eylem yapmayı

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cansu 2018-09-07 18:01:57 @Vatandaş

insanlar hayvan üreticisidir diye hak gibi goyun mu olsun polis önce kendi içindeki çürükleri temizlesin

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